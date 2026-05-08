La escuela primaria 57 "Dámaso Arce" cumplió 64 años con edificio renovado

El intendente Maximiliano Wesner visitó este viernes la sede de la Escuela Primaria 57 “Dámaso Arce", al cumplirse 64 años de vida de la institución. La gestión municipal llevó adelante una obra de ampliación y remodelación en materia de infraestructura educativa.

Al llegar a la sede del establecimiento, ubicado en el barrio San Vicente, en 9 de Julio y Canaveri, Maximiliano Wesner fue recibido por su directora Mariana Román, docentes y auxiliares, junto a quienes recorrió las distintas instalaciones.

La Escuela 57 abrió las puertas de sus aulas el 7 de mayo de 1962. En la actualidad, cuenta con una matrícula proveniente de los barrios San Vicente Sur, Nicolás Avellaneda, Martín Fierro, 10 de junio y sectores aledaños.

Durante la recorrida el Intendente mantuvo un encuentro con los estudiantes, quienes en la oportunidad entregaron un presente y una carta.

“Seguimos avanzando con el plan de infraestructura educativa en todo el Partido de Olavarría. Obras que van a cambiar la diaria de cada una de las personas que transitan espacios. Desde el Municipio entendemos la educación pública como una prioridad, por eso nuestro compromiso es seguir acompañándola, como lo hacemos incluso desde antes de ser gestión”, enfatizó el intendente municipal.

La obra que constituye uno de los proyectos más importantes desde el punto de vista de reformas edilicias en escuelas comprendió la construcción de dos aulas y tres oficinas que conforman el área administrativa.

A la par, se llevó a cabo también la reestructuración de una parte del edificio, no sólo para incorporar el nuevo sector administrativo, sino también sanitarios para personal docente y auxiliar, para personas con discapacidad, además de un depósito.

La reforma incluyó la adición de una cocina que se destina por completo para el servicio de comedor con el que cuenta la institución para los niños que asisten allí diariamente.

El presupuesto destinado a la obra fue de más de 230 millones de pesos.

El Intendente estuvo acompañado por la senadora provincial Evelyn Díaz, el secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos Orfel Fariña y la presidenta del Consejo Escolar Florencia Cervino.