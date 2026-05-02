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 - 2 de Mayo de 2026 | 11:51

Fin de semana con bajas temperaturas en la Ciudad

La mañana de este sábado marcó a las 9 una sensación térmica de apenas 1.2°. La máxima pronosticada es de 16º por la tarde. El domingo la mínima será de 1º.

Este sábado el termostato de la Estación Meteorológica local marcó a las 9 de la mañana una temperatura de 5.8º, pero la sensación térmica era de apenas 1.2º, sumado al viento de casi 30 km/h provenientes del sector sudoeste, el frío se hizo sentir en la Ciudad. 

Por la tarde se espera una máxima de 16º con cielo parcialmente nublado y una disminución del viento. 

Para el domingo las bajas temperaturas se agudizarán aún más, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, con una mínima estimada en 1º por la mañana y una máxima, al igual que este sábado, de 16º para la tarde.

 

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