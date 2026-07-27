Ante la posible llegada del fenómeno “El Niño”, el Municipio coordina acciones

Con el objetivo de fortalecer la planificación y la preparación del Municipio frente a posibles escenarios climáticos previstos para los próximos meses, el intendente municipal Maximiliano Wesner encabezó una reunión de trabajo en la que se presentó un informe técnico elaborado por la Dirección de Defensa Civil sobre la evolución del fenómeno El Niño y sus posibles impactos en la provincia de Buenos Aires.

El encuentro constituyó una primera instancia de trabajo interno destinada a compartir información técnica y unificar criterios entre las distintas áreas de gobierno. Vale destacar que esta información será presentada próximamente a los distintos organismos que integran el Comité Operativo de Emergencia (COE), con el propósito de continuar fortaleciendo la coordinación institucional ante eventuales contingencias.

Estuvieron presentes funcionarios de las áreas de Salud, Desarrollo de la Comunidad, Protección Ciudadana, Obras Públicas, la Jefatura de Gabinete. Asimismo, se contó con la participación de manera virtual de la directora provincial de Planificación y Gestión para el Desarrollo Sostenible, Débora Alejandra Guerra, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, que conduce el ministro Gabriel Katopodis.

La presentación estuvo a cargo del director de Defensa Civil de Olavarría, Lic. Adrián Guevara, quien expuso la información técnica recibida recientemente durante una reunión convocada por la Dirección Provincial de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, de la que participaron alrededor de 400 referentes de Defensa Civil y jefes de cuerpos de Bomberos Voluntarios de distintos municipios bonaerenses.

En ese encuentro provincial, el director provincial de Riesgo y Emergencia, meteorólogo Daniel Anaya, desarrolló una exposición sobre los fenómenos El Niño y La Niña, el estado actual y el pronóstico de la Oscilación del Sur, los posibles impactos sobre el territorio nacional y la provincia de Buenos Aires, así como la interacción de estos fenómenos con otras oscilaciones climáticas de escala global y los escenarios esperados para los próximos meses.

Durante la reunión realizada en el Municipio se compartió una síntesis de esa información, analizando las probabilidades de ocurrencia de distintos escenarios y sus posibles efectos sobre el territorio local. El objetivo fue brindar a las distintas áreas de gobierno herramientas que permitan planificar con anticipación y adoptar medidas preventivas en caso de que las condiciones meteorológicas así lo requieran.

A la par, se informó que la Dirección Provincial de Defensa Civil continuará desarrollando acciones de fortalecimiento para los municipios, entre ellas la unificación de criterios operativos para los organismos de respuesta, la realización de talleres y nuevas instancias de capacitación orientadas a optimizar la planificación logística, la organización de centros de evacuación y la gestión integral de emergencias.

Al respecto, el intendente Maximiliano Wesner destacó la importancia de trabajar de manera preventiva y articulada entre las distintas áreas del Estado, basando la toma de decisiones en información científica y en los informes elaborados por los organismos oficiales competentes. En ese sentido, remarcó que anticiparse a los posibles escenarios permite fortalecer la capacidad de respuesta del Municipio y brindar mayor seguridad a la comunidad ante eventuales eventos hidrometeorológicos.