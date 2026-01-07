Torneo Regional Amateur: Izaguirre y Palmieri, habilitados

Gonzalo Izaguirre y Ayrton Palmieri, ausentes en Mar del Plata por una cuestión de papeles fueron habilitados y ya están a disposición del cuerpo técnico que encabeza Roberto Tucker de cara a la revancha de los Cuartos de Final del Torneo Regional Amateur.

El venidero domingo desde las 20:30, el “Chaira” recibirá a Deportivo Norte en búsqueda de revertir la serie y en la jornada de este miércoles se confirmó que, Gonzalo Izaguirre y Ayrton Palmieri podrán ser de la partida.

Los jugadores, ausentes en la ciudad balnearia por una cuestión administrativa, ya regularizaron su situación y podrán ser parte del trascendental juego.