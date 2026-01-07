Torneo Regional Amateur: Izaguirre y Palmieri, habilitados | Infoeme
Miércoles 07 de Enero 2026 - 19:10hs
27°
Miércoles 07 de Enero 2026 - 19:10hs
Olavarría
27°
Infoeme
 |  deportes
 |  Torneo Regional Amateur
 - 7 de Enero de 2026 | 18:56

Torneo Regional Amateur: Izaguirre y Palmieri, habilitados

En las últimas horas se confirmó que Gonzalo Izaguirre y Ayrton Palmieri sí podrán ser de la partida del venidero domingo luego de quedar fuera en Mar del Plata en el inicio de una nueva llave de Play-Off del Torneo Regional Amateur.

Gonzalo Izaguirre y Ayrton Palmieri, ausentes en Mar del Plata por una cuestión de papeles fueron habilitados y ya están a disposición del cuerpo técnico que encabeza Roberto Tucker de cara a la revancha de los Cuartos de Final del Torneo Regional Amateur.

 

El venidero domingo desde las 20:30, el “Chaira” recibirá a Deportivo Norte en búsqueda de revertir la serie y en la jornada de este miércoles se confirmó que, Gonzalo Izaguirre y Ayrton Palmieri podrán ser de la partida.

 

Los jugadores, ausentes en la ciudad balnearia por una cuestión administrativa, ya regularizaron su situación y podrán ser parte del trascendental juego.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME