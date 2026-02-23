“Olavarría en Verano”: masiva convocatoria en los distintos eventos musicales y culturales del Partido

El Municipio, a partir del trabajo articulado de distintas áreas, continúa con el despliegue de “Olavarría en Verano”, el calendario de propuestas artísticas, recreativas y culturales en distintos puntos de todo el Partido, de manera libre y gratuita, para el disfrute de toda la comunidad. El último fin de semana se destacó, precisamente, por la realización de actividades que fusionaron el talento local con sitios emblemáticos y atractivos de nuestro Partido. En todas se contó con una importante presencia de público.

El programa se inició el pasado viernes, con la realización de nueva edición de Atardecer de Feria en el Centro Cultural Municipal San José, donde se pudo ver alrededor de un centenar de puestos de feriantes y emprendedores, quienes tuvieron la posibilidad de mostrar sus producciones y servicios. A la par, también se contó con un variado patio gastronómico y música en vivo, para brindar una propuesta integral que fue disfrutada por centenares de personas hasta el cierre de la noche. Tal es así que, frente al escenario dispuesto sobre el cruce de Belgrano y Riobamba, que en la ocasión contó con la presentación en vivo de “DJ Gever” y “Machilo y la Super Band”, se originó un baile popular.

El sábado marcó el retorno de una de las propuestas más atractivas del calendario de “Olavarría en Verano”, como lo es “Música en las Alturas”, que fusiona los paisajes naturales más bellos del Partido con el talento de artistas locales. Se desarrolló en el Cerro Luciano Fortabat de Loma Negra, donde tocaron en vivo Gise y Agusto, y Martín Barraza.

La actividad convocó a un importante marco de público que arribó desde distintos puntos del Partido, quienes llegaron con reposeras, mantas, equipos de mate y todo lo necesario para disfrutar de la jornada. Además, vale destacar que se contó con un patio gastronómico y cervecero.

Las propuestas continuaron el domingo. Por un lado, en la capilla Santa Isabel de Sierra Chica se realizó la presentación de la Orquesta Sinfónica Municipal, que convocó pero que también emocionó a decenas y decenas de personas que colmaron el lugar.

A la par, en el Prado Español, se realizó una nueva edición de la Milonga de Bicente, para el disfrute de los amantes del tango, que tuvieron la posibilidad de bailar y disfrutar de una tarde tango al aire libre.