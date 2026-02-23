Se realizarán cursos de formación profesional en barrios y localidades

El Municipio, a partir de gestiones en conjunto con la Jefatura Regional de Educación y el Centro de Formación Profesional 401, implementará cursos en barrios y localidades del Partido de Olavarría.

Se trata de una iniciativa que busca facilitar el acceso a la capacitación laboral para vecinos y vecinas en sus espacios de cercanía. Tal es así que las clases se brindarán en espacios municipales y distintas instituciones.

La preinscripción se inició este 23 de febrero, a partir del formulario online al que se accede haciendo click aquí. El período se extenderá hasta el 8 de marzo y el requisito para poder anotarse será tener 16 años cumplidos en el corriente año.

Culminado el plazo de inscripción, se informará si la persona inscripta accedió al cupo deseado. Quienes accedan deberán presentar la documentación pertinente al Centro de Formación Profesional 401 o en la sede territorial donde se brindará el curso.

Las clases comenzarán el lunes 16 de marzo, pero vale aclarar que algunas propuestas formativas se iniciarán en el segundo semestre.

Listado de cursos y sedes

Con inicio en marzo:

_ Operador/ra de Cuidado de Niños, Niñas y Adolescentes, en Sociedad de Fomento Villa Mailín (Pelegrino y Corrientes)

_ Instalador de sistemas eléctricos de energías renovables, en Polo Educativo y Recreativo Municipal La Máxima

_ Cocinero, en Sociedad de Fomento Mariano Moreno

_ Operador de Máquinas Viales, en Club Loma Negra

_ Pastelero, en NIDO El Progreso

_ Gasista de Unidades Unifuncionales, en Servicio Municipal Territorial 4

_ Cocinero, en Escuela Secundaria 23 Santa Luisa

_ Inglés, en Escuela Secundaria 23 de Santa Luisa

_ Mantenimiento de Edificio, en CEPT de Espigas

_ Inglés para ámbitos técnicos e industriales Nivel I, en CENS 451

_ Albañil, en Sociedad de Fomento Villa Mailin (Pelegrini y Corrientes)

_ Modelista Patronista, en Sociedad de Fomento Mariano Moreno

_ Limpieza Institucional, Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego Armando Maradona”

_ Electricidad de Inmueble, Sociedad de Fomento Roca Merlo (Republica del Líbano 2600)

_ Operador de informática para Administración y Gestión, en Polo Educativo y Recreativo Municipal La Máxima

_ Montador de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias, en la Sociedad de Fomento de Barrio AOMA

_ Mozo Básico, Sociedad de Fomento Mariano Moreno

_ Asistente Jurídico y Notarial, en CENS 454 de Sierras Bayas

_ Instalador Y Reparador De Equipos De Climatizacion, en Sociedad de Fomento 25 de Noviembre

_ Administrativo, en CENS 451

_ Fotógrafo, en Polo Educativo y Recreativo Municipal La Máxima (Casona Bioparque)

_ Operador de informática para Administración y Gestión, en CENS 453 (B. CECO)

_ Operador Cortador de Industria Indumentaria, Terminal de Ómnibus de Olavarría

_ Peluquero, Sociedad de Fomento Roca Merlo (Republica del Líbano 2600)

_ Operadora/or De Cuidados De Adultas/os Mayores, en Dirección de Políticas de Género

_ Electricista de Inmuebles, en NIDO Magdalena

_ Operador/ra de Cuidado de Niños, Niñas y Adolescentes, Centro Cultural Universitario

_ Diseño Web, en Polo Educativo y Recreativo Municipal La Máxima

Inician entre junio y agosto:

_ Inglés para Turismo, en Hinojo

_ Módulo de Panadería, en Espigas

_ Soldador Básico, en Hinojo

_ Operador de Máquinas Viales, en Sierras Bayas

_ Limpieza Institucional, en Sierra Chica

_ Limpieza Institucional, en Hinojo