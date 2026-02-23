La Sub21 también arrancó con el Torneo Unión Regional Deportiva

El certamen organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida inició con su 5° edición y nuevamente fue con la División Reserva como acompañante para menores de 21 años.
Entre sábado y domingo se completó la fecha inaugural para la categoría acompañante con goles en la mayoría de los cotejos.
Además, al igual que en Primera División, quedó pendiente el cruce entre Racing y San Martín.
Los resultados:
Zona 1:
Independiente de Bolívar 2 – 2 Espigas
Balonpié 2 – 0 Alumni Azuleño
Boca Juniors 1 – 1 Loma Negra
Cemento Armado de Azul 5 – 2 Colonias y Cerros
Zona 2:
Jorge Newbery de Laprida 0 – 2 Juventud de Laprida
Hinojo 3 – 0 Barracas de La Madrid
Sportivo Piazza de Azul 3 – 0 Vélez Sarsfield
Racing (O) vs San Martín (postergado)
Zona 3:
Casariego 2 – 4 Urdampilleta
Ingeniero Newbery (LM) 0 – 4 Sierra Chica
El Fortín 5 – 2 Bancario de Daireaux
Ferro 0 – 1 Lilán
Zona 4:
Municipales 3 – 0 Racing (L)
Platense 1 – 1 Deportivo Pirovano
Bull Dog 0 – 0 Empleados de Bolívar
Embajadores0 – 0 Estudiantes