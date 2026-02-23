La Sub21 también arrancó con el Torneo Unión Regional Deportiva | Infoeme
La Sub21 también arrancó con el Torneo Unión Regional Deportiva

Durante el último fin de semana dio inicio el Torneo Unión Regional Deportiva también para la categoría Sub21.

El certamen organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida inició con su 5° edición y nuevamente fue con la División Reserva como acompañante para menores de 21 años.

 

Entre sábado y domingo se completó la fecha inaugural para la categoría acompañante con goles en la mayoría de los cotejos.

 

 

Además, al igual que en Primera División, quedó pendiente el cruce entre Racing y San Martín.

 

Los resultados:

Zona 1:

Independiente de Bolívar 2 – 2 Espigas 

Balonpié 2 – 0 Alumni Azuleño

Boca Juniors 1 – 1 Loma Negra

Cemento Armado de Azul 5 – 2 Colonias y Cerros

 

Zona 2:

Jorge Newbery de Laprida 0 – 2 Juventud de Laprida

Hinojo 3 – 0 Barracas de La Madrid

Sportivo Piazza de Azul 3 – 0 Vélez Sarsfield

Racing (O) vs San Martín (postergado)

 

Zona 3:

Casariego 2 – 4 Urdampilleta 

Ingeniero Newbery (LM) 0 – 4 Sierra Chica

El Fortín 5 – 2 Bancario de Daireaux

Ferro 0 – 1 Lilán 

 

Zona 4:

Municipales 3 – 0 Racing (L)

Platense 1 – 1 Deportivo Pirovano

Bull Dog 0 – 0 Empleados de Bolívar

Embajadores0 – 0 Estudiantes

 

