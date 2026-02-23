Colonias y Cerros: el 2025 tiene a los campeones en Libre y en Sénior | Infoeme
Colonias y Cerros: el 2025 tiene a los campeones en Libre y en Sénior

Independiente de Colonia San Miguel en la categoría principal y El Fortín en Sénior se consagraron campeones del año terminando la temporada 2025.

El certamen de fútbol amateur más convocante de Olavarría terminó con el 2025 con la disputa de las finales en la jornada del último sábado.

 

En el estadio de Santa Agueda se cerró la temporada 2025 con la disputa de las Finales Anuales de Colonias y Cerros y fue con festejos para Independiente y El Fortín.

 

En la categoría Libre, Independiente de Colonia San Miguel se consagró campeón del año al vencer por penales a Sierra Chica. Había sido empate 1 a 1 en los 90 minutos.

 

Previamente, El Fortin derrotó 2 a 1 a Pueblo Nuevo en la categoría Sénior y también festejó la obtención del título.

 

