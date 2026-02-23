Valentín Carpinetti completó otra experiencia en la Liga Federal | Infoeme
Lunes 23 de Febrero 2026 - 22:35hs
19°
Lunes 23 de Febrero 2026 - 22:35hs
Olavarría
19°
Infoeme
 |  deportes
 |  Vóley
 - 23 de Febrero de 2026 | 22:20

Valentín Carpinetti completó otra experiencia en la Liga Federal

Durante una de las semanas de febrero se completó la edición 2026 de la Liga Federal y fue con la presencia de Valentín Carpinetti en uno de los equipos participantes.

La Liga Federal de Vóley se dio cita en San Juan con importante cantidad de equipos y en Liniers de Bahía Blanca, uno de los refuerzos fue el olavarriense Valentín Carpinetti que volvió a sumar experiencia nacional.

 

El múltiple campeón bahiense dijo presente en la rama masculina que compitió durante los primeros 12 días de febrero en el Estadio Aldo Cantoni y el Velódromo Vicente Alejo Chancay y finalizó en la 16° colocación entre 26 equipos.

 

El “Chivo” compitió por sexta vez consecutiva a nivel nacional y debió conformarse con ser protagonista de la Ronda Complemento tras la primera ronda de la Fase de Grupos.

 

Para el opuesto olavarriense, fue la segunda experiencia con el equipo bahiense en la cita nacional que contó con 26 equipos de todo el país en la rama masculina donde se consagró campeón Once Unidos.

 

Los resultados:

Zona C

Vs Universidad Nacional de San Juan 2 – 3 (25-17, 16-25, 25-19, 22-25 y 09-15)

Vs Juventud de Catamarca 0 – 3 (18-25, 20-25 y 16-25)

Vs San Rafael Voley de Mendoza 1 – 3 (32-30, 25-21, 21-25 y 25-21)

Vs Italiano 3 – 2 (21-25, 25-19, 21-25, 25-10 y 15 a 12)

“Copa Ciudad de San Juan”

Vs Puerto San Julián 3 – 0 (25-20, 25-19 y 25-16)

Vs Choique, de Caleta Oliva 3 – 0 (25-23, 25-16 y 25-20)

Vs Náutico San Pedro 2 – 3 

 

Fuente: La Nueva

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME