Valentín Carpinetti completó otra experiencia en la Liga Federal

La Liga Federal de Vóley se dio cita en San Juan con importante cantidad de equipos y en Liniers de Bahía Blanca, uno de los refuerzos fue el olavarriense Valentín Carpinetti que volvió a sumar experiencia nacional.

El múltiple campeón bahiense dijo presente en la rama masculina que compitió durante los primeros 12 días de febrero en el Estadio Aldo Cantoni y el Velódromo Vicente Alejo Chancay y finalizó en la 16° colocación entre 26 equipos.

El “Chivo” compitió por sexta vez consecutiva a nivel nacional y debió conformarse con ser protagonista de la Ronda Complemento tras la primera ronda de la Fase de Grupos.

Para el opuesto olavarriense, fue la segunda experiencia con el equipo bahiense en la cita nacional que contó con 26 equipos de todo el país en la rama masculina donde se consagró campeón Once Unidos.

Los resultados:

Zona C

Vs Universidad Nacional de San Juan 2 – 3 (25-17, 16-25, 25-19, 22-25 y 09-15)

Vs Juventud de Catamarca 0 – 3 (18-25, 20-25 y 16-25)

Vs San Rafael Voley de Mendoza 1 – 3 (32-30, 25-21, 21-25 y 25-21)

Vs Italiano 3 – 2 (21-25, 25-19, 21-25, 25-10 y 15 a 12)

“Copa Ciudad de San Juan”

Vs Puerto San Julián 3 – 0 (25-20, 25-19 y 25-16)

Vs Choique, de Caleta Oliva 3 – 0 (25-23, 25-16 y 25-20)

Vs Náutico San Pedro 2 – 3

Fuente: La Nueva