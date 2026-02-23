Atracción de inversiones y fortalecimiento empresarial: presentaron el Programa de Relaciones Internacionales

En la tarde de este viernes se concretó un encuentro que dio marco a la presentación formal del Programa de Relaciones Internacionales, una iniciativa que es impulsada desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, con la participación de la concejala Belén Abraham, quien además es licenciada en Relaciones Internacionales.

El Programa de Relaciones Internacionales posee como principales metas la promoción productiva, la atracción de inversiones, el fortalecimiento empresarial y, principalmente, la generación de vínculos con actores y ciudades del exterior.

La actividad fue encabezada por el subsecretario de Empresas e Inversiones Bernardo Baldino y para la ocasión se contó con la presencia de referentes del sector productivo local, dado que es un programa que tiene por objetivo la vinculación estratégica con ciudades y actores del exterior, no solo para lazos comerciales, sino también para el intercambio de experiencia sobre diversos ámbitos que hacen también a la gestión pública y privada.

El Programa Municipal tiene por objetivo la inserción internacional como una herramienta estratégica para el desarrollo. En ese sentido, vale destacar que tanto Baldino como Abraham han concretado diferentes encuentros, entre ellos con pares del Departamento de Canelones, distrito de Uruguay que está integrado por cerca de 29 municipios, con el objetivo, precisamente, de establecer lazos estratégicos para una vinculación comercial, industrial y productiva. Están en contacto con Portugal , y representantes de Leiria la ciudad que esta hermanada con Olavarría y avanzan en charlas de intercambio técnico y se les presentó un proyecto de articulación social. También continúan las conversaciones con Vaca Narvaja, ex embajador de China para generar vínculos con Olavarría.

Precisamente, el saldo de esas reuniones, como así también otras gestiones afines realizadas en los últimos tiempos, fueron parte de los temas abordados con los referentes industriales de Olavarría.

Estuvieron presentes el presidente de la Unión Industrial Jorge Sobarzo, quien asistió acompañado por el secretario César Longo, y el presidente de la Asociación de Propietario del Parque Industrial, Germán Block.