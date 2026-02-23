Estudiantes fue subcampeón de la “Copa Glorias” | Infoeme
Lunes 23 de Febrero 2026 - 22:37hs
Lunes 23 de Febrero 2026 - 22:37hs
Olavarría
Infoeme
 deportes
 Vóley
 23 de Febrero de 2026 | 21:32

Estudiantes fue subcampeón de la “Copa Glorias”

En el transcurso de la pasada semana, Estudiantes completó una actuación sobresaliente en la “Copa Glorias”.

El equipo Sub14 de vóley del Club Estudiantes dijo presente en la “Copa Glorias” disputada en Capital Federal y finalizó como subcampeón.

 

Durante la importante competencia a nivel nacional, el elenco “Bataraz” alcanzó la final de la Copa de Oro y se quedó con un valioso subcampeonato, al ceder en la Final ante Estudiantes por 2 a 0.

 

Previamente había sumado cuatro victorias en la Fase de Grupos y otra en Semifinales.

 

Los resultados:

Fase de Grupos:

Vs Alianza de Colón Amarillo 2-0 (25-13 / 25-13)

Vs Boca Juniors 2-0 (25-16 / 25-15)

Vs Vélez Sarsfield 2-0 (25-19 / 25-15)

Vs Municipalidad de Lomas de Zamora 2-0 (25-14 / 25-09)

Vs Estudiantes de La Plata Rojo 0-2 (21-25 / 10-25)

Semifinales Copa de Oro:

Vs Glorias Argentinas Rojo 2-0 (25-08 / 25-20)

Final Copa de Oro:

Vs Estudiantes Rojo 0-2 (19-25 / 13-25)

 

Fuente: Prensa CAE

 

