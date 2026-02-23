Estudiantes fue subcampeón de la “Copa Glorias”

El equipo Sub14 de vóley del Club Estudiantes dijo presente en la “Copa Glorias” disputada en Capital Federal y finalizó como subcampeón.

Durante la importante competencia a nivel nacional, el elenco “Bataraz” alcanzó la final de la Copa de Oro y se quedó con un valioso subcampeonato, al ceder en la Final ante Estudiantes por 2 a 0.

Previamente había sumado cuatro victorias en la Fase de Grupos y otra en Semifinales.

Los resultados:

Fase de Grupos:

Vs Alianza de Colón Amarillo 2-0 (25-13 / 25-13)

Vs Boca Juniors 2-0 (25-16 / 25-15)

Vs Vélez Sarsfield 2-0 (25-19 / 25-15)

Vs Municipalidad de Lomas de Zamora 2-0 (25-14 / 25-09)

Vs Estudiantes de La Plata Rojo 0-2 (21-25 / 10-25)

Semifinales Copa de Oro:

Vs Glorias Argentinas Rojo 2-0 (25-08 / 25-20)

Final Copa de Oro:

Vs Estudiantes Rojo 0-2 (19-25 / 13-25)

Fuente: Prensa CAE