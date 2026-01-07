Árbitros de La Pampa para la revancha del “Chaira” | Infoeme
Miércoles 07 de Enero 2026 - 19:10hs
27°
Miércoles 07 de Enero 2026 - 19:10hs
Olavarría
27°
Infoeme
 |  deportes
 |  Torneo Regional Amateur
 - 7 de Enero de 2026 | 16:58

Árbitros de La Pampa para la revancha del “Chaira”

En la jornada de este miércoles se conoció el equipo de árbitros que dirigirá las acciones de la revancha de los Cuartos de Final del Torneo Regional Amateur en el Buglione Martinese.

Foto: Analía Páez

Racing se prepara para recibir a Deportivo Norte en la noche del domingo y en las últimas horas, el Consejo Federal dio a conocer quiénes serán los encargados de impartir justicia.

 

Cristian Rubiano fue designado como árbitro principal de los segundos 90 minutos entre el “Chaira” y el elenco de Mar del Plata que se jugará el domingo desde las 20:30.

 

El oriundo de Santa Rosa estará acompañado por Diego Pereyra, Yasu Muñoz y Emanuel Leguizamón, también pampeanos.

 

Buscando revertir el resultado y seguir con chances de ascenso al Torneo Federal A, la dirigencia racinguista venderá entradas anticipadas para el sector de plateas en la jornada sabatina.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME