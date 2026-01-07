Árbitros de La Pampa para la revancha del “Chaira”

Racing se prepara para recibir a Deportivo Norte en la noche del domingo y en las últimas horas, el Consejo Federal dio a conocer quiénes serán los encargados de impartir justicia.

Cristian Rubiano fue designado como árbitro principal de los segundos 90 minutos entre el “Chaira” y el elenco de Mar del Plata que se jugará el domingo desde las 20:30.

El oriundo de Santa Rosa estará acompañado por Diego Pereyra, Yasu Muñoz y Emanuel Leguizamón, también pampeanos.

Buscando revertir el resultado y seguir con chances de ascenso al Torneo Federal A, la dirigencia racinguista venderá entradas anticipadas para el sector de plateas en la jornada sabatina.