Torneo Regional Amateur: Racing inició los Cuartos de Final con caída

Racing comenzó los Cuartos de Final del certamen que otorga ascensos al Torneo Federal A con derrota en Mar del Plata.

El “Chaira” cayó 2 a 1 ante Deportivo Norte en Mar del Plata y está obligado a ganar como local para seguir con chance de ascenso en la competencia organizada por el Consejo Federal.

Marco Miori a los 6 y a los 8 minutos de la primera parte marcó para el local y el descuento, a los 37´ fue obra de Matías Ordozgoiti.

Dos distracciones con pocos minutos de diferencia terminaron siendo determinantes para que el elenco marplatense se adelantara en los 90 minutos iniciales de la serie.

Devastador fue el arranque del único representante olavarriense que sufrió cambios obligados, dos goles antes de los 10´ y dos tiros en el travesaño, pero a pesar de que le costó acomodarse, emparejó las acciones y logró el descuento para dejar la serie abierta para la revancha.

Matías Ordozgoiti aprovechó el error de la defensa “aurinegra” y de chilena le dio vida a Racing que ahora deberá ganar en el Buglione Martinese el venidero domingo desde las 20:30.

Síntesis Deportivo Norte - Racing:

Estadio: Carlos Miori

Árbitro: Augusto Domínguez (La Plata)

Deportivo Norte (2): Milton Zapata; Fermín Iriarte, Gerónimo Fernández, Leandro Páez, Enzo Fredes; Juan Rojas, Sebastián Uhart, Leonardo Fredes (M. Miori), Leonardo Verón, Marco Miori y Enzo Astiz (J. González). DT- Mauricio Di Martino.

Racing (1): Rodrigo Vivas; Facundo Tucker, Sebastián Álvarez, Jano Martínez, Nicolás Grigera (N. Hadad), Ignacio Baldo, Santiago Izaguirre, Claudio Cevasco, Matías Ordozgoiti (B. Bortolotti), Pablo Mujica y Luciano Rojas. DT: Roberto Tucker

Amonestados: Astiz (DN); Cevasco, Baldo, Rojas (RAC)

Expulsados: No hubo

Goles: 6´ PT Marco Miori (DN); 8´ PT Marco Miori (DN); 37´ PT Matías Ordozgoiti (RAC)