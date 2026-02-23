Susto en la Ruta 226: pasajeros frenaron un micro con destino a Olavarría por una falla mecánica

En las últimas horas se supo que un colectivo de larga distancia, que se trasladaba por la Ruta Nacional 226 con destino a Olavarría, debió detener su marcha por pedido de los pasajeros ante la posibilidad de un siniestro vial por el mal funcionamiento del vehículo.

De acuerdo a la información proporcianada por Tandil Alerta, el hecho se produjo días atrás y quienes viajaban en el micro perteneciente a la empresa Via Tac desde Mar del Plata hacia el Partido, expresaron miedo por un posible vuelco del vehículo “por el fuerte vaivén que tenía en plena ruta”.

En ese sentido, el colectivero frenó en el primer peaje antes de Balcarce por pedido de los pasajeros, aunque el chofer sostuvo que el movimiento era “normal”.

Una vez que paró la marcha, intervino personal de Gendarmería que halló un desperfecto mecánico en el micro. En tanto, las personas que viajaban bajaron del vehículo y esperaron su reemplazo, que llegó horas más tarde.