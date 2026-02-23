Aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas y granizo en Olavarría | Infoeme
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo que afecta a Olavarría este lunes.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un Aviso Meteorológico a Muy Corto Plazo que rige durante la tarde de este lunes para Olavarría y la región. El informe advierte por tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo.

El alerta tiene una validez de dos horas posteriores a la emisión. Esto implica que las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente. Se espera que las precipitaciones sean localmente intensas y estén acompañadas por ráfagas alrededor de las 16 horas de hoy.

Además de Olavarría, el aviso alcanza parcialmente a los partidos de 25 de Mayo, 9 de Julio, Azul, Bolívar, Bragado, General Alvear, General Viamonte, Lincoln, Saladillo y Tapalqué. El fenómeno podría generar anegamientos temporarios y complicaciones en la circulación.

 

 

 

Desde el organismo oficial recomiendan evitar actividades al aire libre durante la tormenta. También sugieren asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informado a través de los canales oficiales ante nuevas actualizaciones del SMN.

