Galli: “Hay que transitar el camino de la militancia para que yo pueda volver a ser Intendente”

El intendente Ezequiel Galli encabezó el acto de cierre del Encuentro Provincial de Mujeres PRO que se llevó a cabo durante la jornada de este sábado en las instalaciones de New Summer. En este marco expresó: “Hay que transitar el camino de la militancia para que yo pueda volver a ser Intendente”.

Al inicio de su discurso, el Jefe Comunal, recordó sus comienzos en la militancia política: “Ahora en mayo se cumplen 10 años de la primera reunión política que participé, el 16 de mayo del 2013, éramos cinco personas en un salón que nos prestaron, comimos unas empanadas y hablamos un poco de lo que queríamos para Olavarría”.

Posteriormente recordó sus años de militancia en la calle “pasando casa por casa y tocando timbre”. De esa manera, contó que conoció a la concejala Cecilia Krivochen. “Ceci estaba en una silla de ruedas, con una bota en la pierna, ahí arranco todo, hoy es presidenta del Concejo Deliberante”, precisó.

“Hay un montón de mujeres que veo acá que me acompañan y que son mi sostén y que realmente trabajan día a día por la gestión, por la política, no voy a entrar en cuestiones de interna porque no corresponde, pero estoy convencido de que el 13 de agosto tenemos que ponernos todos a trabajar para volver a ser gobierno, que es por eso que estamos acá”, indicó Galli ante las presentes.

Seguidamente sostuvo: “Tenemos que volver a ser gobierno porque Argentina necesita un cambio de rumbo, necesita retomar la senda de un país normal, de un país que quiera crecer, de un país que quiera vincularse con el mundo, de un país donde la bandera de género no sea política y no esté vinculada con la política y que si una víctima es de un lado o del otro, es víctima siempre”.

“No quería entrar en la agenda, pero me parece importante que este tipo de actividades, este tipo de debates se den, y que podamos construir políticas públicas para cuando volvamos a ser gobierno el 10 de diciembre y para volver a ser gobierno tenemos que militar, estar en la calle”, continuó.

Para cerrar, en referencia a su candidatura apuntó: “Hay una frase muy cortita que escuché una vez y me quedó grabada: hay que militar hasta que duela, hay que transitar el camino de la militancia para poder volver a tener la intendencia de Olavarría, para que yo pueda volver a ser Intendente cuatro años más y que podamos tener más intendentes pero en todo el país”.

Previo al cierre de Ezequiel Galli fue la Senadora Nacional Gladys González quien también recordó los comienzos junto al ex presidente Mauricio Macri y halagó al Jefe Comunal anfitrión: “Está bueno crecer, está bueno competir, pero lo que más me gusta ahora cuando vengo a Olavarría es que cuando entro a la municipalidad está mi compañero”.

“Ustedes me preguntan qué hace falta hoy: hace falta estar trabajando juntos para renovar nuestras intendencias y para que tengamos más, porque si hay algo de lo que estoy absolutamente convencida es que somos mejores somos mejores de las opciones de enfrente, pero no por soberbia y no porque tengamos las mejores ideas sino por nuestros valores”, planteó González.

Sobre el final de su oratoria, la Senadora expuso: “Hoy el gran desafío que tenemos es, primero acompañar a nuestros intendentes, apoyar esas intendencias, ganar otras y segundo, salir a la calle mujeres, porque para lograr eso hay que salir a la calle, ustedes ya son líderes, ya están formadas, ya conocen sus derechos, ya saben lo que tienen que hacer. Salgan a la calle a conquistar el voto, salgan a la calle a transmitir la esperanza que la gente perdió”.