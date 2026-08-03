Fútbol Local

Hubo acuerdo y arranca el Torneo “Juan Domingo Marinangeli”

En la jornada de este lunes, y reunión mediante, finalmente hubo acuerdo entre los clubes y los árbitros y da inicio el Torneo “Juan Domingo Marinangeli”.

Lunes, 03 de agosto de 2026 a las 21:16

Por Redacción

La Liga de Fútbol de Olavarría oficializó que, finalmente, el venidero domingo dará inicio la competencia oficial.

En la jornada de este lunes, clubes y árbitros llegaron a un acuerdo y, el próximo fin de semana, volverá a rodar la pelota en la ciudad en el marco de torneos organizados por la Liga de Fútbol de Olavarría.

Después de diversas negociaciones, finalmente se llegó a un acuerdo económico con los árbitros y así se destrabó la situación que originó, por ejemplo, que la segunda parte del Torneo “Juan Domingo Marinangeli” no comenzara en la fecha prevista.

 

Fuente: prensa LFO

 

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