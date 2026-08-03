Hubo acuerdo y arranca el Torneo “Juan Domingo Marinangeli”

La Liga de Fútbol de Olavarría oficializó que, finalmente, el venidero domingo dará inicio la competencia oficial.

En la jornada de este lunes, clubes y árbitros llegaron a un acuerdo y, el próximo fin de semana, volverá a rodar la pelota en la ciudad en el marco de torneos organizados por la Liga de Fútbol de Olavarría.

Después de diversas negociaciones, finalmente se llegó a un acuerdo económico con los árbitros y así se destrabó la situación que originó, por ejemplo, que la segunda parte del Torneo “Juan Domingo Marinangeli” no comenzara en la fecha prevista.

Fuente: prensa LFO