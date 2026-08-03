Mes de las Infancias: el festejo del domingo 16 será en el parque "Helios Eseverri"

El Municipio invita a la comunidad a festejar el Mes de las Infancias durante todo agosto, con celebraciones que se realizaron todos los fines de semana en distintos puntos de la ciudad y el Partido, con el objetivo de que todas y todas tengan la posibilidad de disfrutar de una tarde de diversión en familia y con amigos.

Se tratará de eventos que se realizarán a partir del trabajo articulado de distintas áreas municipales, para acercar a todos los vecinos y vecinas una jornada que contará, entre otras propuestas, con actividades recreativas, artísticas, culturales, juegos inflables, golosinas y meriendas.

Además, el calendario incluye el tradicional festejo que el Municipio realiza Junto a MANO. En esta ocasión se llevará a cabo en el Parque Helios Eseverri, de 14 a 17 horas, el 16 de agosto.

Calendario completo:

_ Sábado 8 de agosto: Playón de Sierra Chica (Barrio Federal), de 15 a 17 horas.

_ Domingo 9 de agosto: Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo de Sierras Bayas de 15 a 17 horas.

_ Viernes 14 de agosto: Plaza del barrio Nicolás Avellaneda, de 15 a 17 horas.

_ Sábado 15 de agosto: Sociedad de Fomento Von Bernard del barrio AOMA de 15 a 17 horas.

_ Domingo 16 de agosto: Parque “Helios Eseverri”, junto a MANO, de 14 a 17 horas.

_ Viernes 21 de agosto: CIC del barrio Facundo Quiroga II, de 15 a 17 horas.

_ Sábado 22 de agosto: Club Espigas, de 15 a 17 horas.

_ Sábado 22 de agosto: Club Recalde, de 15 a 17 horas.

_ Domingo 23 agosto: Club Loma Negra, de 15 a 17 horas.

_ Viernes 28 de Agosto: Delegación Santa Luisa, de 15 a 17 horas.

_ Sábado 29 de agosto: Parque Mitre de Hinojo, de 15 a 17 horas.

_ Domingo 30 de agosto: Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego Armando Maradona”, de 15 a 17 horas.