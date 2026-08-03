Racing compitió en La Pampa y fue subcampeón

El primer equipo masculino de Racing compitió en Eduardo Castex de un Torneo Nacional y logró el subcampeonato al caer ante el anfitrión.

La Primera División masculina de vóley del “Chaira” cumplió una destacada actuación el pasado fin de semana al consagrarse subcampeona del Torneo Nacional organizado por Racing Club de La Pampa.

El olavarriense disputó la Fase Regular enfrentando a todos los clubes participantes y logró cuatro victorias sobre seis presentaciones que le valieron la clasificación a Semifinales con el cuarto lugar de la clasificación.

Ya en “Semis” protagonizó un encuentro de gran nivel ante un combinado de General Acha y se quedó con la victoria por 2 sets a 1, con parciales de 25-22, 21-25 y 15-11.

En el último partido del torneo, hubo duelo de homónimos y el “Chaira” se enfrentó al anfitrión, Racing A Club de Eduardo Castex, equipo que se prepara para competir en la Liga Nacional A2. El conjunto pampeano hizo valer su jerarquía y se quedó con el título al imponerse por 2 a 0, con parciales de 25-22 y 25-21, tras una hora de juego.

Fuente: prensa RAC