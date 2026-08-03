Este miércoles se realizará una nueva edición de “Barrio x Barrio”

El Municipio de OIavarría llevará adelante una nueva edición del Programa Municipal Barrio por Barrio, que tendrá lugar este miércoles 5 de agosto, con punto de encuentro en la plaza del barrio Evita, Av. Pueyrredón e Islas Malvinas, desde las 10 horas.

“Barrio x Barrio” se trata de un dispositivo de abordaje territorial e integral que recorre distintos puntos de la ciudad y localidades del Partido de Olavarría, acercando a vecinos y vecinas la gestión de trámites y servicios que son brindados desde la comuna.

En la plaza del barrio Evita se dispondrán distintos stands de atención de diferentes áreas municipales, donde quienes se acerquen podrán evacuar inquietudes o llevar adelante diversos trámites.

Además, desde allí partirá un operativo “puerta a puerta” que recorrerá los barrios Bancario II y III, Evita, Educadores y sectores aledaños con el objetivo de recoger las inquietudes y consultas de la comunidad, pero también en ese intercambio informar acerca de las gestiones que son llevadas adelante desde el Municipio.

De manera paralela, como es habitual distintas cuadrillas municipales realizarán tareas de mantenimiento y limpieza de espacios públicos, para dar una respuesta integral, trabajando de manera simultánea y complementaria con personal de empresas que brindan servicios para el Municipio, como lo son Coopelectric y Transportes Malvinas.

Servicios y trámites

Mi Olava:

Asistencia para la creación de perfil ciudadano

Desarrollo Económico:

Oficina de Empleo: asesoramiento portal empleo.

Validación de Identidad en Mi Argentina.

GIRO: entrega de material informativo sobre la separación y el calendario de recolección. Entrega de EcoBolsas

Protección Integral de Derechos:

Inscripciones a Centros de Día, Envión y Callejeadas.

Atención espontánea de Servicio Local.

Desarrollo Social:

Inscripción a Programa Más Vida y PAAC (personas con celiaquía).

Casa de Tierras y Regularización Dominial:

Inscripción a Registro de Demanda Habitacional.

Asesoramiento sobre regularización dominial

Relaciones Vecinales y Defensa del Consumidor:

Registro de denuncias e inicio de trámites.

Asesoramiento sobre relaciones vecinales.

Salud:

Vacunación para todas las edades.

Turnos para CAPS.

Control de TA y Glucemia.

Continúa el empadronamiento y reempadronamiento de salud.

Veterinaria:

Vacunación antirrábica para perros y gatos.

Protección Ciudadana:

SUBE y Boleto Estudiantil.

Protección ciudadana: Denuncia Ciudadana (robos – hurtos).

Recepción de reclamos en general y asesoramiento en normativa y programas municipales.

Discapacidad:

Entrega de planillas e información para la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Asesoramiento y seguimiento de trámites.

Gestión y orientación para la obtención del Pase Libre Multimodal.

Orientación sobre recursos, prestaciones y derechos vigentes.

Deportes y Cultura