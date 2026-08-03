Estudiantes confirmó la continuidad de casi todos

El Club Atlético Estudiantes se prepara para participar en una nueva edición del Torneo Pre-Federal y pensando en el segundo semestre confirmó que logró mantener la base de jugadores que iniciaron el 2026 en la entidad.

Durante el transcurso del fin de semana y este lunes, el “Bataraz” confirmó la continuidad de 6 de los jugadores que fueron parte de la Liga Federal pasada donde quedó eliminado en la Reclasificación que compartirán el plantel con Santiago Dilascio que llega como refuerzo.

El primero en confirmar su continuidad fue Federico Marín que volverá a vestir la camiseta “albinegra” en el Torneo Pre-Federal 2026, aportando jerarquía, experiencia y liderazgo a un plantel que buscará volver a ser protagonista.

En la última Liga Federal fue uno de los jugadores de mejor rendimiento del equipo hasta que una lesión ligamentaria lo obligó a permanecer varias semanas fuera de las canchas. Ahora afrontará una nueva temporada desde el inicio, con la ilusión de volver a aportar toda su experiencia. En el certamen nacional disputó 8 partidos, acumuló 214,2 minutos, convirtió 118 puntos y promedió 14,8 unidades por encuentro.

Santiago Arese renueva con Estudiantes y seguirá aportando liderazgo en el Pre-Federal confirmó la entidad olavarriense y tras ser uno de los jugadores más determinantes en la última Liga Federal con 16 partidos, 540,9 minutos, 215 puntos y 13,4 unidades por encuentro.

Su renovación representa la continuidad de un líder, un jugador identificado con el proyecto deportivo y una referencia dentro y fuera de la cancha para afrontar un nuevo desafío nacional.

Entre los olavarrienses que siguen en el plantel que volverá a ser dirigido por Mariano Iglesias, también se oficializó la continuidad de Franco Piccinelli que sigue haciendo historia y sumando partidos en la única entidad en la que jugó.

En la última Liga Federal disputó 16 partidos, sumó 339,5 minutos, convirtió 138 puntos y promedió 8,6 unidades por encuentro.

También seguirán vistiendo la camiseta del “Bata” dos históricos en la institución. Federico Silveyra y Sebastián Masson.

El “Mago” Silveyra fue protagonista del histórico ascenso desde el Torneo Provincial de Clubes a la Liga Nacional B y, años más tarde, volvió a ser una pieza clave del equipo dirigido por José Luis Pisani que logró el ascenso desde el Torneo Federal al TNA, hoy Liga Argentina. En la última edición de la tercera categoría del básquet nacional, disputó 4 partidos, sumó 68,8 minutos, convirtió 21 puntos y promedió 5,2 unidades por encuentro.

Masson, por su parte, también fue parte del plantel que logró el ascenso en el Torneo Provincial de Clubes a la Liga Nacional B y en su regreso al Parque Guerrero, volvió a consolidarse como una pieza importante del proyecto deportivo. En la última Liga Federal integró la rotación del equipo dirigido por Mariano Iglesias, disputó 4 partidos, sumó 70,8 minutos, convirtió 21 puntos y promedió 5,2 unidades.

Por último, Estudiantes volverá a contar con Mateo Rincón, uno de los mejores juveniles en toda la Liga Federal con 13 partidos, acumuló 276,1 minutos en cancha, convirtió 75 puntos y promedió 21,2 minutos y 5,8 unidades por encuentro

Oriundo de Coronel Suárez y formado en el Club Deportivo Sarmiento, el joven alero llegó al “Bata” tras sumar experiencia en la Liga Argentina con Unión

de Mar del Plata.

Fuente: Prensa CAE