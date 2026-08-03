Habrá movilización en Olavarría en rechazo a la Ley de Tierras

Este jueves 6 de agosto, el Senado nacional tiene previsto retomar el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, un proyecto que modifica distintas normas vinculadas al uso de la tierra y la propiedad privada. Quienes rechazan la iniciativa sostienen que facilitará la extranjerización de las tierras rurales y reducirá los controles sobre recursos considerados estratégicos.

La protesta reunirá en el Congreso de la Nación a organizaciones sociales, ambientales, territoriales, sindicales y referentes de distintos sectores que buscan frenar la aprobación del proyecto y la convocatoria se replica en distintas ciudades del país.

En Olavarría, la Asamblea de Necesidad y Urgencia que reúne organizaciones de la ciudad como la Comunidad Mapuche Urbana Pillan Manke, el Espacio Cultural Autogestión Insurgente, Vientos del Pueblo, PTS y activistas independientes convocan a las 18 en la Plaza Central bajo la consigna "Argentina no está en venta, en rechazo a la extranjerización de la tierra y contra la depredación ambiental, las quemas y los desalojos".

En la convocatoria advirtieron que la norma que se pretende votar tiene "elementos muy peligrosos de entrega del territorio argentino".

Entre ellos, señalaron:

• Promueve la extranjerización de la tierra eliminando los límites actuales y permitiendo la compra en regiones fronterizas y cuerpos de agua. Se pone en riesgo la soberanía, los recursos y el agua.

• Flexibiliza los cambios de uso de las tierras arrasadas por incendios. Junto al recorte de presupuesto de manejo del fuego y la precarización laboral de los brigadistas, esto agravará los incendios año tras año y la destrucción de bosques, humedales y poblaciones.

• Pone más trabas para que se declare de utilidad pública o expropien bienes.

Finalizaron con una advertencia: "Esta batería de reformas tiene como objetivo la entrega absoluta de territorio de todo el país, que viene siendo saqueado hace décadas. El combo se completa con el RIGI, súper RIGI, reforma laboral y la reforma de la ley de glaciares".