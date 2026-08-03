Olavarrienses en La Crossover: Risso y el abrazo con un Selección Argentina 

En “La Bombonerita” y con un gran marco de público, La Crossover tuvo una nueva edición que en dos jornadas combinó básquet, entretenimiento y creación de contenido.

El estadio de Boca Juniors fue escenario de una nueva edición del evento que fusiona básquet y entretenimiento, con reglas innovadoras, influencers y figuras del deporte y entre los presentes, hubo olavarrienses.

José Montesano, Marcos Risso y Federico Marín, recientemente confirmado como jugador de Estudiantes para el Torneo Pre-Federal, fueron parte del espectáculo que se extendió durante dos días y reunió a mucho público.

El campeón de La Crossover Buenos Aires, el venidero fin de semana se disputará en Córdoba, fue el equipo Play to Win. Ocho equipos, liderados por influencers, celebridades, exjugadores y referentes del ambiente, compitieron en un evento pensado para ofrecer un espectáculo diferente al del básquet tradicional y en dos hubo locales. Además, José “Mosquito” Montesano fue uno de los animadores.

El destacado periodista olavarriense compartió labores junto a la gente de Doble Doble y Nicolás Laprovittola que también se animó a varios lanzamientos y dar show.

Fue en uno de sus tiros convertidos que se fundió en un abrazo con Marcos Risso, invitado en uno de los planteles del “mini-torneo” que se disputó con reglas especiales que le dieron una identidad propia, como la línea de cuatro puntos, cartas que modificaban el desarrollo de los partidos y aros más bajos para favorecer volcadas y alley-oops.

Además de los encuentros, el cronograma incluyó un concurso de volcadas y un torneo de triples, cuyas definiciones también se llevaron a cabo durante la jornada final.