Arrancó la Segunda Fase del Torneo Federal A para todos

La tercera categoría del fútbol argentino comenzó con una nueva instancia y fue con varias presencias olavarrienses.

En el Nonagonal por el ascenso, el único que ganó fue Villa Mitre que, en Córdoba, derrotó 1 a 0 a Sportivo Atenas de Río Cuarto. Carlos Battigelli fue titular en el “Tricolor”.

Olimpo, por su parte, igualó 0 a 0 ante Juventud Antoniana en el Carminatti con Braian Guille jugando hasta los 83´ y la presencia de Valentín Pompei como cuarto árbitro.

Por otro lado, en Mar del Plata, Nicolás Moreno y Agustina Loos fueron parte de la cuaterna arbitral que impartió justicia en el duelo entre Kimberley y Argentino de Monte Maíz.

Además, en la Reválida, Círculo Deportivo inició su participación en Mendoza y cayó ante FADEP por 1 a 0. El gol fue en contra de Simón Buscaglia que completó los 90´.

Por último, Santamarina con el estreno de Nicolás Serantes como DT cayó 1 a 0 ante Sol de Mayo en Viedma.