Mateo Macrini: “Tomo esta oportunidad como un desafío personal”

Racing venció a Independiente en la noche del lunes y luego del festejo por la victoria, Mateo Macrini dio sus impresiones a Infoeme.

“Fue un partido de poco goleo, fue trabado con mucha intensidad, pero lo importante es que lo pudimos sacar adelante” comenzó haciendo el análisis Mateo Macrini y luego agregó: “Salimos a ganar en casa, sabemos que tenemos que hacernos fuertes e hicimos lo que teníamos que hacer”.

Sobre el partido con un viejo conocido como Independiente, el juvenil “Chaira” sostuvo que al momento de jugar “si no podíamos correr la cancha teníamos que buscar al jugador mejor posicionado y ahí logramos sacar una ventaja. Encontramos pases extras para tiros cómodos”.

El ala-pivot que ha iniciado los tres duelos como parte del equipo inicial no obvió la chance que le da el cuerpo técnico encabezado por Matías Orlando y tras sus experiencias en la Liga Federal pasada y en el Pre-Federal afirmó que “estoy muy tranquilo con mi nuevo rol, lo tomo con un desafío personal muy grande. Es la primera vez que me toca estar en un equipo con tanto protagonismo y voy respondiendo a eso, a ayudar a mis compañeros desde donde me toca”.

Sin embargo, el basquetbolista formado en El Fortín no olvidó al resto del plantel y manifestó que “lo mejor que tiene nuestro equipo es que no hay un quinteto inicial, los que vienen desde el banco tienen el mismo nivel de juego, la misma intensidad y es un arma que nos permite sacar diferencias en una categoría como esta”.

Por último y de cara a lo que viene, el olavarriense que finalizó el partido con 11 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias y un recupero manifestó que Kimberley “es un rival duro con jugadores de experiencia, pero obviamente tenemos que salir de local a ganar” y sentenció: “Nos tenemos que poner fuertes y aprovechar esta semana larga de entrenamientos”.