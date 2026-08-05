El cuento del tío llegó a Olavarría

Esta semana se registró en Olavarría un intento de engaño a través de la modalidad llamada como “Cuento del tío”.

Según trascendió, a través de una llamada telefónica a una adulta mayor, una mujer que se hizo pasar por Graciela Rodríguez, dijo ser la jefa del Anses. Luego solicitó datos de claves bancarias.

En el caso al que tuvo acceso este medio, el engaño no prosperó porque la señora advirtió la maniobra y cortó el teléfono.

Desde su entorno familiar advirtieron de la situación para que la comunidad pueda estar atenta y evitar la trampa.

Hace algunos meses, en la provincia de Santa Fe se dio un caso similar, en el que se usó el mismo “truco” y le robaron 90 mil dólares después de tener a la damnificada durante una hora en línea.

Desde el Ministerio de Seguridad recordaron que ningún organismo público, ni las entidades bancarias solicitan trámites que incluyan el retiro de dinero en efectivo por los domicilios particulares, ni tampoco que se proporcionen claves bancarias.

Se recomienda, ante la menor duda, cortar la comunicación y avisar al 911 o a un familiar.

