La “Chingalán” debutó en Londres con victoria

Casi dos horas necesitó la pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño para lograr la victoria en su primer partido en Londres.

Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron, en su debut, a los italianos Flavio Abbate y Álvaro Montiel Caruso y avanzaron a Octavos de Final en el recinto Olympia. En la pista central del complejo londinense se impusieron por 6/3, 6/7 y 6/2 en 1 hora y 55 minutos de juego.

En la continuidad del certamen organizado por Premier Pádel, la “Chingalán” enfrentará a Alejandro Ruiz Granados y Javier García el venidero jueves.