Duatlón: hubo presencia en el estreno del Campeonato de Duatlones

Se completó la primera fecha de la tercera edición del Campeonato de Duatlones 2026 en Trenque Lauquen organizado por el Club Deportivo Barrio Alegre y la dirección de Deporte del Municipio y fue con dos atletas de Olavarría.

Mauricio Olivera y Daniel Morey completaron los 3 km de pedestrismo, 20 km de ciclismo y nuevamente 3 km de pedestrismo en Trenque Lauquen.

La primera fecha contó con la participación de 52 equipos y 28 competidores individuales y Mauricio Olivera logró el tercer puesto en la categoría Individual Masculino de 40 a 49 años.

Además, en el tercer Duatlón del Alma Fuerte en Copetonas, evento que entregó puntaje para el Campeonato de Duatlon del Sur 2026 contó con la participación de Maximiliano Muñoz que fue el ganador en la categoría De 50 a 54 con 1:10:03.