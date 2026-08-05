El ministro Kreplak entregó al Municipio cuatro nuevas ambulancias

En la tarde de este miércoles en el estacionamiento del Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”, el intendente Maximiliano Wesner junto al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires Nicolás Kreplak y otras autoridades locales y provinciales, realizaron la presentación y entrega de cuatro nuevas ambulancias de alta complejidad para fortalecer el servicio de salud de todo el Partido de Olavarría.



Precisaron que la inversión superó los 500 millones de pesos y que las especificaciones de cada vehículo fueron analizadas y consensuadas entre la Dirección de Emergencias, Dirección de Enfermería, Área de Electromedicina y la Subsecretaría de Administración del Consejo de Salud.



Los vehículos cuentan con panel de gases medicinales, fuentes de oxígeno, soportes para tubos, tensiómetros, aspirados, cardriodesfribilado, marcapasos transcutáneo y otros equipamientos fundamentales y de última tecnología.



Luego de la presentación el primero en tomar la palabra fue el ministro Nicolás Kreplak, quien expresó que “en un contexto de políticas de ajuste con menos recursos para la salud, para inversión en equipamiento, aún a pesar de todo lo que ha pasado en salud en Olavarría en los últimos años es un vuelco absoluto, no sólo en inversión, sino que Olavarría reasumió el rol de tener un sistema de salud que sea referencia en la Provincia”.



“Tener cuatro ambulancias nuevas es muy meritorio. Acá hay distancias importantes entre las localidades y a veces la ambulancia es la diferencia entre que lleguemos y no lleguemos a tiempo en una persona que viva en Hinojo. Ahora la atención de alta complejidad va a estar”, remarcó el ministro sobre la importancia de estos vehículos en el Partido.



En relación a la inversión en medio del contexto nacional “dónde la política es el ajuste”, Kreplak reflexionó: “Me imaginaba que hubiera podido ser de Olavarría con Maxi intendente si tuviéramos un presidente que ponga recursos y decida efectivamente que la salud tenga que ser un derecho y que mejore para todos”.



“¿Sabés cuántas ambulancias entregó el gobierno Nacional? Cero, y hoy acá estamos presentando cuatro. Marca muy claro cuáles son los modelos que estamos viviendo. Para nosotros la salud es un derecho que se construye con mucho trabajo en el día a día”, apuntó.



Posteriormente, el intendente Maximiliano Wesner tomó la palabra, agradeció las palabras de Kreplak y aseguró que “sentimos que no estamos solos. Ya van más de dos años y medio desde que comenzamos la gestión y no hemos tenido la presencia de ningún funcionario nacional”.



“Hoy no solamente es la entrega de las ambulancias, es un plan de inversión que hemos trabajo de manera conjunta con todo el equipo de salud”, resaltó Wesner.



“Nuestro sistema de emergencia está compuesto por una central y seis sedes que funcionan en las localidades por lo que es necesario robustecer y modernizar esa red que tiene como eje al vecino de Olavarría”, enfatizó.

Previo a la presentación de las ambulancias, el intendente Maximiliano Wesner y el ministro Nicolás Kreplak recorrieron el Servicio de Cardiología del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, donde ya se encuentra en funcionamiento el nuevo ecógrafo de alta tecnología incorporado recientemente gracias al trabajo conjunto entre el Municipio de Olavarría y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La llegada de esta aparatología, dotada con software para desarrollo en 3D y robótica, permite al Servicio de Cardiología recuperar cerca del 50% de las prácticas no invasivas que antes debían derivarse a otros centros.

A la par, se pueden volver a realizar estudios de vascular periférico (evaluación no invasiva del flujo sanguíneo en arterias y venas de cuello, brazos y piernas), una prestación que se había discontinuado en el servicio y cuya reactivación tiene un impacto directo en la reducción de los tiempos de espera.