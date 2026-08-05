Kreplak señaló que apenas la mitad de los adultos mayores se vacunó contra la gripe

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, expresó su preocupación por los bajos niveles de vacunación registrados durante la campaña antigripal y atribuyó la situación a las dificultades en la provisión de vacunas por parte del Gobierno nacional. Las declaraciones fueron realizadas durante la actividad de la entrega de ambulancias para el partido de Olavarría, donde estuvo acompañado por el intendente Maximiliano Wesner.

Kreplak señaló que apenas el 45% de los adultos mayores recibió la vacuna contra la gripe, cuando el objetivo sanitario es superar el 90%. Además, sostuvo que las coberturas del Calendario Nacional de Vacunación continúan por debajo de los niveles esperados.

Según explicó, uno de los principales problemas es la discontinuidad en el abastecimiento de vacunas, lo que genera "oportunidades perdidas" cuando las personas concurren a vacunarse y no pueden completar el esquema previsto. "Eso dificulta llegar a los porcentajes de vacunación que deseamos y lamentablemente estamos viendo reaparecer enfermedades inmunoprevenibles como el coqueluche y el aumento de casos de hepatitis A", afirmó.

El ministro también cuestionó el rol del Estado nacional en materia sanitaria. Sostuvo que, además de garantizar la provisión de vacunas, debería impulsar campañas de concientización, capacitar vacunadores, fortalecer la logística y evaluar la incorporación de nuevas vacunas al calendario oficial.

En contraste, destacó el trabajo que realizan la Provincia y los municipios para ampliar el acceso a la vacunación mediante operativos territoriales, postas móviles, vacunación en escuelas y actividades en espacios públicos.

Preocupación por el sistema de salud

Durante la conferencia, el intendente Maximiliano Wesner vinculó la situación sanitaria con el contexto económico nacional y aseguró que el deterioro del empleo y el desfinanciamiento de las obras sociales incrementaron la presión sobre el sistema público.

"Nosotros recibimos a todos los olavarrienses y cada vez son más los que necesitan del hospital", sostuvo el jefe comunal, quien destacó las inversiones realizadas por el municipio en ambulancias, equipamiento, centros de atención primaria y capacitación del personal.

Wesner advirtió además sobre la crisis que atraviesa el sector privado de salud y remarcó que esa situación termina trasladando una mayor demanda a los hospitales públicos.

El intendente también hizo referencia a la realidad productiva de la ciudad y aseguró que Olavarría registra alrededor de 3.000 despidos, especialmente en actividades vinculadas a la minería y la construcción.

Según indicó, la paralización de la obra pública afectó directamente a las empresas del sector, muchas de las cuales trabajan por debajo de su capacidad o incluso dejaron de operar.

Por su parte, Kreplak sostuvo que el fenómeno se replica en distintos puntos de la provincia y afirmó que, aunque algunos indicadores macroeconómicos muestran crecimiento, los salarios y el empleo continúan deteriorándose.

La situación de IOMA

Consultado sobre la obra social de los empleados públicos bonaerenses, Kreplak aseguró que IOMA también enfrenta un escenario complejo como consecuencia del aumento de la demanda.

Explicó que la institución registra un incremento cercano al 40% en las consultas ambulatorias, un 37% más de prestaciones vinculadas a medicamentos de alto costo y un aumento del 15% en la provisión de prótesis.

El funcionario atribuyó este crecimiento a las dificultades que atraviesan otras coberturas médicas y reconoció que el incremento en la demanda genera mayores tiempos administrativos y algunas demoras, aunque aseguró que la obra social continúa dando respuesta a sus afiliados.

Avances en la regularización de geriátricos

Finalmente, Kreplak se refirió al proceso de habilitación de geriátricos en Olavarría y calificó como "ejemplar" el trabajo conjunto entre la Provincia y el municipio.

Explicó que, tras la pandemia, se intensificaron las inspecciones y la regularización de los establecimientos, algunos de los cuales debieron cerrar o trasladar a sus residentes por no cumplir con las condiciones exigidas. En tanto, otros continúan adecuando sus instalaciones para obtener la habilitación definitiva.

El ministro aseguró que el objetivo es fortalecer los controles para garantizar mejores condiciones de atención y evitar que se repitan situaciones como las registradas en años anteriores.