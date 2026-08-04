Pupilos de FB Box combatieron en una velada internacional

La “Gran Velada Internacional” auspiciada por la Federación Argentina de Boxeo y organizada por el entrenador Emanuel Irigoyen, tuvo presencia olavarriense sobre el cuadrilátero.

Lautaro Parra y Bruno Marín pupilos del entrenador Fabián Benito fueron protagonista de la cartelera que puso varios títulos en juego y un combate internacional entre Argentina y Senegal.

En su pelea debut, el joven de 15 años, Lautaro Parra perdió por puntos con Lisandro Estevez. Dicho combate fue el primero que abrió la velada organizada por Irigoyen Boxing Promotions y estuvo enmarcado en la Categoría Amateur hasta 64 kilos.

Por otra parte, en una más que interesante y disputada contienda, Bruno «El Rayo» Marín empató en las tarjetas con Santiago Galván de Tandil, por la Divisional Amateur hasta 54 kilogramos.

La programación llevada a cabo en el gimnasio Club Deportivo Independencia completó su grilla con el duelo entre el local Bruno Frei Díaz ante el múltiple campeón senegalés Cheikh Ibra Thiao, llegado desde Dakar.

Ahora, el Gimnasio FB Box de Olavarría estará presente el venidero viernes 7 de agosto en Benito Juárez con el debutante Ian Acuña de 14 años y Bruno Marín que continúa sumando peleas en el amateurismo.