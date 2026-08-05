Sierra Chica e Hinojo emitieron un comunicado: "El esfuerzo se respeta”

Tras la divulgación de chats por parte de árbitros olavarrienses en plena negociación por un aumento salarial, los clubes emitieron un comunicado conjunto reivindicaron el trabajo de dirigentes, colaboradores, jugadores y familias que sostienen el fútbol de sus comunidades.

Los clubes Atlético Sierra Chica y Atlético Hinojo emitieron un comunicado conjunto en el que manifestaron su rechazo a las expresiones que consideraron ofensivas y descalificadoras hacia ambas instituciones.

En el escrito, los clubes señalaron que no podían permanecer en silencio luego de leer frases como que un club "debería desaparecer", que "no debería jugar" o que "se vaya y listo". Para ambas entidades, ese tipo de manifestaciones "no solo constituye una falta de respeto hacia nuestras instituciones, sino también hacia todas las personas que, día a día, hacen un enorme esfuerzo para sostener el fútbol de nuestras comunidades".

El comunicado pone en valor el trabajo cotidiano que realizan dirigentes, colaboradores, profesores, utileros, personal de cantina, familias y vecinos para que cada fin de semana pueda desarrollarse la actividad deportiva. También destacaron el compromiso de los futbolistas, quienes representan a sus clubes "por amor a la camiseta", sin recibir remuneración.

Además, remarcaron que las instituciones de los pueblos no cuentan con grandes recursos económicos ni con el respaldo de empresas, sino que se sostienen gracias al aporte de los socios, el esfuerzo de las comisiones directivas y el acompañamiento permanente de la comunidad.

En ese sentido, afirmaron que cada mejora en las instalaciones, la compra de indumentaria, pelotas, los viajes y la organización de cada jornada deportiva son el resultado de incontables horas de trabajo voluntario.

"Todo lo que hacemos es a pulmón, con la única convicción de brindar un espacio de contención, educación y deporte para niños, jóvenes y adultos", expresaron.

Asimismo, sostuvieron que los clubes cumplen un rol social fundamental al convertirse en espacios de encuentro, formación, inclusión y pertenencia para cientos de familias, y remarcaron que detrás de cada cancha abierta un domingo existe un enorme trabajo que muchas veces no es visible.

Finalmente, Sierra Chica e Hinojo señalaron que quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia dentro de un campo de juego deben hacerlo "con absoluta imparcialidad, pero también con el respeto que merecen todas las instituciones que integran nuestra Liga".

El comunicado concluye con un mensaje contundente: "Esperamos que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse y que prevalezcan siempre el respeto, la responsabilidad y los valores que el deporte debe transmitir. Los clubes de nuestros pueblos no se sostienen con dinero; se sostienen con el esfuerzo de su gente. Ese esfuerzo merece respeto. Siempre".