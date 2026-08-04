Hubo olavarrienses en el primer duelo por el ascenso de la Liga Federal

Alejandro Chantiri y Matías Del´Aquila integraron el equipo arbitral encargado de dirigir el primer partido por uno de los ascensos de la tercera categoría del básquet nacional.

En el Microestadio del Mâs Monumental, el “Millonario” derrotó a Regatas de San Nicolás, se adelantó en la serie de Semifinales y está a solo una victoria del Ascenso. Fue 84-73 en un entretenido duelo.

En lo que fue el primero de los puntos de la serie a mejor de tres, Alejandro Chantiri y Matías Del´Aquila, olavarriense radicado en La Plata, fueron los encargados de impartir justicia junto a Carlos Herrera de Neuquén.

El equipo nicoleño estará obligado a ganar como local viernes y sábado si pretende dar el salto a la Liga Argentina. Genaro Lorio con 25 puntos y Juan Manzano con 20 fueron los goleadores de la noche.