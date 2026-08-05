Un triunfo y una derrota en el estreno de las Selecciones de Olavarría

En el Tete Di Carlo, los representantes de la Liga de Fútbol de Olavarría iniciaron este miércoles su participación en el torneo de la Federación Bonaerense Pampeana y ganaron en uno de sus partidos.

En el estreno de la jornada, la selección Sub13 goleó 3 a 0 a Tres Arroyos con dos goles en el primer tiempo y otro en la segunda parte. Thiago Silva, Tomás Fernández y Aquiles Salinas fueron los autores de los goles.

En el segundo encuentro, la Sub15 no pudo repetir el resultado y cayó por 2 a 0 ante Tres Arroyos. Benjamín Barile Pedone y Lautaro Rosa Viñuela anotaron los goles para la visita.

En el sintético del Club Embajadores, Olavarría tuvo poco juego, no generó peligro mientras que la visita aprovechó las chances que generó para iniciar con victoria como visitante.

Síntesis Olavarría – Tres Arroyos:

Estadio: Tete Di Carlo

Árbitro: Francisco Dries (Laprida)

Olavarría (0): Elías Arce; Tobías Diuono González, Valentín Urrutia, Kevin Leguizamón, Tobías Soto (M. García); Bruno Taverna Scigliano (A. Gallo Martín), Maico Navas, Mateo Maguna Rodríguez, Timoteo Moriones Rivera (D. Irigoyemborde), Simón Lucio Bruno, Valentín Bossi (I. Mayoz), DT- Dardo Seibel

Tres Arroyos (2): Camilo Olivera; Santiago Bogado, Ulises Islas Carpineti (J. Borioni Vizzolini), Milo Navarro, Santino D i Rocco; Ciro D´alessandro (B. Isaac Di Gregorio), Manuel García Clavo, Benjamín Barile Pedone (L, Veira), Valentín Sagardoy (F. Olsen); Jano Majt, Lautaro Rosa Viñuela. DT- Pedro Perotti

Amonestados: Leguizamón, Gallo Martín (LFO)

Expulsados: No hubo

Goles: 35´ PT Benjamín Barile Pedone (TA); 16´ ST Lautaro Rosa Viñuela (TA)