Enzo, el pibe de campo que cumplió su sueño en el Superclásico

Con 27 años, Enzo Díaz el jugador de River Plate se volvió protagonista este fin de semana cuando liquidó el clásico ante Boca al marcar el 2 a 0. Lo que muchos no saben es que también es un gaucho y ama el campo.

El lateral izquierdo creció aprendiendo a cosechar, arrear y cabalgar. “Lo que tiene que ver con el campo es algo que me vuelve loco”, afirmó alguna vez. Jugó en Talleres y este año pasó a River.

Enzo Díaz, la relación del lateral con el campo

El periodista Juan Pablo Varsky destacó que ser refuerzo de equipos como el Millonario, uno de los más importantes del fútbol argentino, potencia las historias de los futbolistas y mucho más hacer su primer gol en un Superclásico nada menos que en La Bombonera. Este es su caso.

Su padre tenía un trabajo vinculado a las actividades agropecuarias y por eso conoció los secretos del oficio, pero no todo fue felicidad, en una entrevista contó: “Viví 14 años sin luz” y agregó que fue a una escuela rural junto a 8 compañeros.

“Yo no me arrepiento de nada de la infancia que tuve. Me crie sin televisión. Mis compañeros me hablaban de Tinelli y yo no lo conocía. Después me fui adaptando, pero mi infancia fue la mejor”, reconoció y aclaró que quería ser veterinario. "Vivía así y era feliz", destacó.

Para ir a entrenar a su primer equipo, el Club Atlético Smith, tenía que caminar 8 kilómetros de ida y vuelta. Como Enzo Díaz ve siempre el lado positivo, expresó que hacer tanto recorrido de chico le sirvió para no sentir pesados los entrenamientos. “A veces me tocaba ir solo a entrenar y volvía corriendo porque se me hacía de noche”.

En 2017 pasó a jugar en Agropecuario de Carlos Casares. Con ese club disputó el Federal A y logró dos ascensos. Emisarios de Manchester United fueron a ver al lateral que se destacaba. Habló con los representantes y lo volvieron a ver en otros partidos, pero quedó en la nada.

Jugó la histórica Copa Libertadores con Talleres -club al que se incorporó en 2019- en la que llegaron a los cuartos de final. Se destacó en el equipo cordobés. Por eso, River posó sus ojos en él y lo convirtió en un gaucho millonario en enero de 2023. Menos de un año después de incorporarse, le facturó a Boca en el triunfo 0-2 en La Bombonera.

"Sus padres le pusieron ese nombre por Francescoli. Otro Enzo marcando hitos. El pibe de campo cumplió su sueño", relató Varsky.

Fuente: AgrofyNews