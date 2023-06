Gastón Britos, veterinario e influencer: de su sueño de "tocar el asfalto" a dar charlas para jóvenes

Por Luciana Pedernera

lpedernera@infoeme.com.ar

Oriundo de la zona rural de los Tres Pozos -provincia de Córdoba-, el médico veterinario y creador de contenidos, Gastón Britos llegó a Olavarría para brindar una charla sobre “Medios digitales, redes sociales e influencers: su rol en la ganadería moderna” en el marco de "La Ganadería que Viene" y dialogó con Infoeme sobre el recambio generacional, su paso por la ciudad, su rol en la comunicación y además, respondió a una consulta de Hacienda MP.

Hijo de empleados rurales, que aún continúan en el campo, el médico veterinario e influencer, brindó una charla en el Centro de Convenciones de Olavarría en el que destacó el rol de sus padres: “Se enfocaron mucho en que sus hijos puedan aprender y salir del campo”, contó.

Rodeado de una infancia en soledad, con el sueño de “tocar el asfalto” algún día y luego de muchas charlas con sus animales en el campo, hizo caso al sueño de su mentora la “nona Enriqueta”, estudió para ser médico veterinario y se recibió. En medio de este trayecto, comenzó con su sueño de compartir sus saberes técnicos de forma más “llevadera”.

Gastón, en el mundo de redes siempre hay un video que te lleva a ser reconocido: ¿Cuál fue tu primer vídeo que dijiste voy a ir por este lado? ¿Te acordás?

Si mal no recuerdo fue un vídeo donde estaba tomando mates con una gallina, muy improvisado, lo subí y la gente le dio mucha atención, de ahí me empecé a dar cuenta que la gente había tenido contacto con la producción avícola de manera graciosa y había consumido contenido que yo hacía rato que quería mostrarles y se lo tomó bien.

Entonces a partir de eso empecé a vincular un poco la parte técnica, mostrarles eso que ellos no estaban viendo y por ahí meterle un poquito de humor, descontracturarlo, ser un poco más informal con la idea de empatizar con las personas que quieran consumir este contenido.

Sabemos que las redes son difíciles por momentos muy violentas ¿hubo alguna situación que dijiste, tengo que bajar esto hasta acá?

Sí, he tenido situaciones conflictivas, muy heavy, principalmente cuando las publicaciones son masivas, me ha pasado de escraches masivos, pero son aprendizajes.

Incentivo mucho a todos los veterinarios que quieren generar contenido a que lo hagan justamente para que aquel que se anime a mostrar un poco la producción no se lleve todo el hate. He tenido oleadas de haters, ya medio como que me empecé a acostumbrar, pero en su momento era muy doloroso porque la gente habla un montón, no se da cuenta que hay una persona detrás.

Abordando un poco tu paso por la Ciudad, ¿Cómo fue esta experiencia? Comentaste en la charla que esta fue distinta a las que das habitualmente.

Sí, la verdad que sí es distinta porque generalmente tengo un público más joven que son consumidores de TikTok, de Instagram, uno se acostumbra a charlar con ese público en mi caso son jóvenes productores o estudiantes de veterinaria y esto fue un reto porque hay mucha gente acá que no consume redes sociales, pero que son productores de mucha experiencia y de muchos años, hay que tratar de llegar a empatizar con ese sector, es un reto.

¿Crees que haber vivido en el campo te genera un plus en lo que transmitís al momento de dar estas charlas?

Creo que sí, principalmente cuando uno está en un anfiteatro con un montón de productores, poder llegar a ellos a través de mi historia y contarles que yo vengo del mismo lugar que ellos probablemente y que vivimos situaciones muy similares, sería muy difícil si yo vengo de una gran ciudad tipo Capital Federal y hablarles del campo a ellos. Tiene un plus, está bueno que cada uno pueda usar sus inicios como una herramienta y llegar a un público específico.

Acá tenés un público muy diverso en edades, ¿Cómo ves el cambio generacional?

Hablando en primera persona, porque también me pasa con mi casa, vengo de un campo muy pequeño, mi papá trabaja todavía en el campo y el recambio generacional no es fácil, nunca lo fue y ahora creo es más difícil.

Me parece que, a diferencia de las generaciones anteriores, por ahí nos destetamos un poco más tarde y nuestros viejos no quieren soltar el trabajo quizás aguantan mucho más entonces nosotros no nos destetamos y ellos no sueltan el trabajo y esa falta de comunicación que tenemos de por medio hace que el recambio esté tardando.

¿Cómo se hace ese proceso? ¿Cómo lo trabajas vos?

Lo ideal es que sea paulatino, que se vayan haciendo pequeños procesos en los cuales uno va pasando el mando y se van aprendiendo cosas en el camino. Es un proceso neto en donde llega el hartazgo y el productor suelta todo de un día para otro y, quizás, tiene que entrar la generación nueva para agarrar ese puesto sin tanta experiencia. Cuando el recambio generacional no se hace bien, muchas veces se ven los resultados en la producción de campo.

¿Cuál es tu mensaje para los jóvenes?

El mayor mensaje es que hagan lo que realmente quieren hacer. Esta charla la llevo a facultades de veterinaria y siempre les digo ‘hagan lo que realmente quieren hacer y no necesariamente una carrera larga’. Mientras vos consigas ese oficio o algo que te permita hacer lo que querés, lo demás no importa.

Muchas veces hay influencia de la familia para que estudies algo, o que estudies algo, por ejemplo, que termina haciendo que vos elijas un camino para tu vida que es muy importante, pero que al fin y al cabo no te termina completando. Lo ideal es que empiecen a tomar decisiones por lo que ellos sienten y no por lo que le piden.

En este recorrido, muchas veces se vivencia que los jóvenes se trasladan del campo a la ciudad ¿Cómo se trabaja el arraigo?

El arraigo se trabaja tratando de llevar a los chicos el mensaje de que trabajar en el campo no es el fin del mundo. No es que si vos te vas a trabajar en el campo no vas a tener más contacto con la ciudad. A mí me gusta el campo, yo voy a trabajar en el campo, me encanta usar internet, me vivo conectado todo el tiempo, si me preguntas de un meme seguramente lo conozco y trabajo en el campo.

Muchas veces llegó ese mensaje de que si vos te vas al campo, te metes en una selva, quedas incomunicado y perdés todo tipo de vida social. Pero la verdad es que los jóvenes estamos empezando a mostrar eso, que se puede vivir en el campo y tener una vida inclusive mejor que gente que vive en las grandes ciudades, ya la comunicación está al alcance de todos.

Para cerrar, siempre estás de paso por Olavarría, ahora te tocó brindar una charla ¿Qué fue lo que más gustó?

De Olavarría me gustó la cantidad de vacas de cría que hay. Aunque ustedes no lo crean y sea normal, cuando uno viene para esta zona empieza a ver vacas por todas partes y te enorgullece porque en zonas como la nuestra la agricultura está desplazando muchísimo la ganadería uno no puede ver esto y cada vez ve menos el arraigo rural la gente se va a las ciudades, la soja y el maíz abarca todo, las escuelas rurales se cierran y esto que ustedes tienen acá, es algo que realmente es oro puro, ustedes por ahí no lo pueden ver, está bueno que lo cuiden.