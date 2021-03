Olavarría: se reactiva la obra pública

Por Gastón Rodríguez

El Director Municipal de Obras Públicas, Julio Ferraro sostuvo una entrevista con este medio, donde dialogó sobre entre otros temas: la reactivación de la construcción, autocrítica de la labor que se realizó, análisis constructivo sobre los proyectos del departamento, la gestión de Ezequiel Galli y cuáles fueron las obras más importantes de la localidad. Este miércoles, Albertos Fernández junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, anunciaron la ejecución de 1.000 obras en todo el país e inauguraron 30 obras en 11 provincias con una inversión de $9.772 millones. El presupuesto implicara una inversión de $556.780 millones, así como también cuenta con 833 proyectos en proceso de evaluación y aprobación.

Julio Ferraro (43), es arquitecto recibido en la Universidad de La Plata y se desempeña hace 15 años en la Municipalidad de Olavarría. En sus primeros años trabajó en el área de Obras Públicas donde hacía proyectos, y armaba los pliegos. Tras la llegada de Ezequiel Galli, fue invitado a conformar el equipo de trabajo que lo encaminó a ocupar el puesto como Secretario de Obras Públicas es muy amplia. De este sector depende mantenimiento de parque y paseos, el Cementerio Municipal y Loma de Paz, escuelas, Hidráulica, infraestructura vial.

- ¿Cómo fue el año 2020 para el Departamento de Obras Públicas?

-El año pasado para la oficina de Obras Públicas, fue malo por causa de la pandemia. Ya que tuvimos que suspender todas las obras que teníamos en funcionamiento entre las que se encontraban las de cloacas, reformas del hospital. Lo único que sí se hizo fue las tareas de mantenimiento diario, como la mantención de la pavimentación, caminos rurales.

Cuando todo se comenzó a normalizar, lo que hicimos fue encargarnos otra vez con las obras. No fue tan fácil, porque pasó mucho tiempo, y la economía ya era otra, cambió todo y el dólar aumento. Las obra más importante y más cara del municipio que teníamos empezada, es la de gastroenterología. Nosotros habíamos apostado a inaugurarla ahora, pero con lo ocurrido con la pandemia nos retrasamos. Es por eso, que nos tuvimos que volver a sentar con las empresas para redefinir los costos, ellos nos dan la redeterminación de precios y nosotros determinamos dentro de los valores normales que coincidan con los oficiales, este proceso lleva mucho tiempo para volver a su reactivación.

“Olavarría es una ciudad que está atrasada con los servicios básicos de cloaca, es el servicio más caro que tenemos para ampliarlo. Desde el inicio de la gestión del intendente empezamos hacer cloacas y solo fuimos frenados por la pandemia, pero ahora vamos a volver a retomar” Julio Ferraro.

- ¿De qué manera trabaja el departamento, al momento de proyectar una obra?

-Nuestros proyectos son pensados, analizados y priorizados en etapas, es muy difícil poder financiar y realizar una obra en tan solo un proceso. En la etapa uno, sacamos un costo y se arma un presupuesto oficial que sale de la secretaría de Obras Públicas y si es aprobado por el área contable, que es quien evalúa si tiene el monto y se saca la licitación. Luego son las empresas quienes se presentan y quienes pueden subir o bajar la propuesta. Si aumenta un 20% hasta 25% el presupuesto oficial, se da de baja la licitación y se vuelve a revaluar. En la ciudad hay muchas cosas por hacer que tenemos que priorizar en etapas, un ejemplo claro fue la iluminación del Parque Mitre, al comienzo de la gestión Ezequiel Galli, me pidió realizar la obra y pensado desde afuera parecía imposible. La encaramos en ocho etapas y se pudo.

- ¿Cuáles son las obras más importantes y relevantes que se están haciendo en Olavarría y sus alrededores?

-Las obras más importantes de la ciudad, hoy en día son: cloacas, la obra de ampliación del hospital Municipal, que va a mejorar el servicio y funcionamiento, es un proyecto super ambicioso que hoy está en un 35% de avance, además tenemos un paquete de obras que iniciamos con un fondo provincial que es para las escuelas, este año vamos a tener aproximadamente un flujo entre 100 y 120 millones de pesos para gastar en escuelas. La financiación en las instituciones escolares consiste en escuchar las demandas y necesidades de cada escuela, y en base a eso se prioriza e se arman proyectos para la obra. Este año tenemos planificado la pavimentación de la Avenida Ituzaingó y proyectamos fijar la repavimentación de las avenidas. Teniendo en cuenta que son vías viejas que están muy parcheadas, la idea es hacerlas de nuevo

Este año vamos a hacer viviendas TUVI, con fondos municipales. Es un proyecto ambicioso que propuso el intendente y nunca se hizo en la ciudad, consistirá en la construcción de 40 casas en el Barrio Pickelado, que es un banco de terreno municipal, 20 de ellas industrializadas y las restantes de forma tradicional. Lo que tendrá de bueno es que la casa prefabricada en poco tiempo se construye.

La planta depuradora cloacal de Loma Negra, fue una mega obra y no sé, si la gente tomó dimensión de lo que realmente significó, y ahora vamos por otra etapa más. La planta demandó una inversión cercana a los 25 millones de pesos, provenientes de recursos provinciales, en un plazo de ejecución de tres años y medio, teniendo en cuenta la magnitud que representa este tipo de obras de infraestructura.

La inauguración de la pista de atletismo fue una gran obra para la ciudad y la comunidad. La proyección está en seguir refaccionando el espacio por etapas, construir gradas y más, está proyectado para que sea un centro deportivo municipal. Las obras se tienen que pensar en etapas y nunca parar”.

-¿Cómo ves y analizas el área de la construcción en la ciudad en el 2021, y como se encuentra la relación del Municipio con el área de la construcción?

-Se está reactivando poco a poco. Un problema central, según me manifestaron los empresarios, es la cuestión de que falta mano de obra calificada. La relación que mantiene el municipio con las empresas es buena. Nosotros necesitamos que los empresarios nos acerquen sus inquietudes y problemas. Hace poco tiempo tuvimos una reunión con varias empresas para contarles que tenemos un paquete de obras, y que necesitamos que ellos coticen.

Yo creo que la obra se va a reactivar, le va costar. Hay mucha obra particular en la ciudad, mucha refacción chica, la gente que no ha estado gastando decidió invertir en su hogar, en cambiar los pisos, modificar la cocina. En un momento ibas a los corralones y no tenían stock de material, estaban llenos de gente. Así como algunos les fue muy mal, otros superaron sus expectativas”. Finalmente, Ferraro sentenció que “nos queda mucho por hacer y estamos atrasados, trabajando a todo momento para mejorar a nuestra localidad. Es importante escuchar a los vecinos y explicarles que priorizamos por etapas, es importante mantener una buena comunicación con ellos. Olavarría es una ciudad modelo”, concretó.