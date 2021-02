Kicillof anunció $6.500 millones para recuperar 1200 kilómetros de caminos rurales

Axel Kicillof anunció en la localidad de Roque Pérez que se destinarán 6.500 millones de pesos en 1200 kilómetros de caminos rurales mediante un plan estratégico para recuperarlos desde la localidad de Roque Pérez.

El gobernador bonaerense fue acompañado por Agustín Simone, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos y Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario, estos dieron detalles sobre el plan de obras y su alcance.

“Más allá de los libros, uno se encuentra con la vida de los pueblos, muchas veces dura y olvidada. Se puso de moda comparar a nuestra provincia con la CABA, allí no hay caminos rurales, no hay gente que vive esperando que no caiga la lluvia porque se le corta la conexión, eso es producto de un Estado que abandonó”, expresó Kicillof.

Posteriormente, detalla el portal de Diputados Bonaerenses, el Gobernador explicó, aunque se esté atravesando una pandemia “no podemos permitirnos no pensar en lo estratégico”. Al mismo tiempo indicó el portal que, pidió “perdón” por el olvido por parte del Estado para con los pueblos y aseguró que recorrerá todo el interior “para devolver de lo que lo privaron”.

En este contexto sostuvo que “si la red vial no está en condiciones, su vida se convierte en una ruleta y no hay derechos. Con las urgencias sanitarias tuvimos que poner la cabeza en eso, pero no nos olvidamos de los pueblos y sus habitantes, por eso diseñamos este plan”. En ese sentido, Kicillof insistió con que, para él, el plan de caminos de rurales de Vidal “fue puro humo y además se discriminó políticamente, eso no lo vamos a hacer, todos son bonaerenses a pesar del color político”.

En este contexto remarcó que “no es solo hacer la obra, esto cambia la vida tanto de productores como de todos los vecinos por eso venimos a repararlo con una mirada estratégica". "En unos años nos vamos a poder acordar con satisfacción que un pueblo luchó por los derechos postergados y vino un Gobierno a hacer lo que había que hacer”, agregó.

Por su parte, el ministro Simone, dijo que “el Gobernador nos dio la indicación de darle mucha importancia al trabajo en las zonas rurales, empezamos a ver lo que hacía falta. Lo hablamos con el intendente, él nos dijo lo que necesitaban. Esta es una intervención de fondo, implica reconstruir alcantarillas, puentes, banquinas, mantenimiento. Vamos a hacer una diferencia que no se había experimentado”.

El funcionario también resaltó que 6500 millones de pesos se destinarán para poner en marcha 1.200 kilómetros de caminos rurales, de los cuales 24 corresponden a Roque Pérez. Muchos de estos caminos pasan escuelas, centros de salud y acceso a otros pueblos.

El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, manifestó que “cuando hablamos de caminos rurales hablamos de un factor estratégico para la producción agropecuaria y de alimentos, no es solo el transporte sino también la posibilidad de desarrollarse como localidad”.

En base a lo que tiene que ver con su área señaló que son 151 obras en la Provincia en cuanto a ruralidad. El objetivo de este plan es poder identificar los caminos clave y asistir a los municipios en los tramos críticos.

“A partir de los convenios la Provincia aporta materiales y diseño, mientras el municipio aporta maquinaria y mano de obra porque así vamos a superar este factor que es estructural. Todos estos números son para este año, eso da una idea del volumen con el que se trabaja”, indicó Rodríguez.

El intendente interino de Roque Pérez, José Luis Horna, fue quien recibió a los funcionarios y habló de que “teníamos una cuestión pendiente que no pudimos resolver desde la municipalidad, que es el de la comunicación. Axel es el primer gobernador que nos visita de cara al pueblo, tuvimos una gobernadora que nos sobrevoló, montó un espectáculo”.

“Durante la pandemia siguieron laburando, nosotros pedimos esto y una noche me llamó Agustín y me hizo llorar porque es una decisión política enorme, es por todos. Este camino le da vida a un pueblo, ahora sí va a venir el desarrollo con amor y compañerismo”, relató emocionado Horna, quien está reemplazando a Juan Gasparini debido a que este atraviesa problemas de salud.