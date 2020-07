Pagarán $500 por día a pacientes que se aíslen en centros extrahospitalarios

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció que otorgará un subisidio de 500 pesos por día a los infectados leves de coronavirus que se aíslen en los centros extrahospitalarios montados en la provincia de Buenos Aires como medida para evitar los contagios.



"Hoy firmé un decreto que crea el programa para acompañar a las personas contagiadas que tienen que aislarse en algún lugar que no sea en su casa a los que se les dará un subsidio por desarraigo y solidaridad", resaltó.



Se trata del "Programa Acompañar" que fue presentado esta tarde por el gobernador en el Centro de Aislamiento para pacientes leves montado en el Parque Tecnópolis.



Acompañado por los ministros de Salud de la Nación, Ginés González García, y de la provincia, Daniel Gollan, el gobernador explicó que el aislamiento de los infectados de coronavirus "es una medida sanitaria fundamental y el gobierno no va a escatimar recursos para que se contagie la menor cantidad de gente posible".



"Si alguien contrae el coronavirus, contagia, y es fundamental y crucial que aquel que es positivo se aísle", graficó.



Consignó que "algunos pueden hacerlo en sus hogares pero hay otros que se les vuelve imposible y es ahí donde aparece de nuevo el Estado nacional, provincial y municipal que construyeron albergues para eso".



El gobernador agradeció al Gobierno nacional por la colaboración para montar ese centro extrahospitalario en el complejo Tecnópolis con capacidad para 2.000 pacientes y precisó que la provincia de Buenos Aires cuenta con unas 13 mil camas de esas características en los diferentes municipios.



Al fundamentar el subsidio, puntualizó que "hay gente que necesitaría irse de su casa pero por un motivo u otro no lo hace, ya sea por cuestiones familiares o de desarraigo".



"En reconocimiento a eso que pierden o sacrifican el Estado les va a otorgar 500 pesos por día de permanencia en estos centros", dijo y estimó que la estadía por persona ronda las diez jornadas.



Kicillof justificó que los pacientes con síntomas leves concurran a esos centros de asistencia "porque hoy tenemos buena parte de esas camas sin ocupar pero tenemos más contagios que antes".



"Con el sólo hecho que la persona contagiada se aísle diez días y no tome contacto con otras personas cortamos la rama del contagio", sintetizó.



El gobernador destacó que el centro montado en Tecnópolis "no sólo cuenta con personal sanitario y médico sino también para atender las cuestiones sociales y psicológicas".



"Tecnópolis se convierte en un monumento, porque dentro de la historia se inscribe el orgullo de haberse podido reconvertir y ser útil hoy en este contexto de pandemia", resaltó.



González García destacó el trabajo mancomunado entre el Gobierno nacional y las provincias y aseguró que "estamos dando un ejemplo mundial de trabajo coordinado".



Dijo además que lo "alegra ver que los pacientes que estuvieron en el centro de Tecnópolis no sólo se vayan felices porque se curaron, sino también porque cuentan que la pasaron bien".



En tanto, Gollan dijo que está "muy conforme" con el funcionamiento del centro ubicado en Tecnópolis "porque vemos un profesionalismo impresionante en todo y no hay detalle que se haya escapado".



"Lo más importante es que ya empezaron a ingresar personas en aislamiento y las que se fueron lo hicieron felices y quiere donar plasma", expresó.



El mes pasado Kicillof había anunciado también que la provincia otorgará una asistencia financiera a los municipios para que hagan frente a los gastos que demande la atención sanitaria de pacientes con coronavirus que no requieran internación y deban ser asistidos en centros de aislamiento extrahospitalarios.



Durante una teleconferencia que mantuvo con intendentes bonaerenses, Kicillof anunció que se transferirán dos mil pesos diarios por cada plaza efectivamente utilizada, en concepto de aportes no reintegrables, a través del Ministerio de Salud provincial.



Para ello, el programa de asistencia estableció un "Registro Único de Establecimientos de Aislamiento Extrahospitalario" con el fin de mantener actualizada la cantidad de camas disponibles, informó la gobernación provincial.



Los centros de atención extrahospitalaria para pacientes leves de Covid-19 fueron montados por los municipios, principalmente los de la zona del conurbano, durante los primeros días de la pandemia como medida de prevención y para no saturar las camas de hospitales con aquellas personas que no requieran de internación.



En La Plata, el municipio, con la colaboración de entidades intermedias, montó cuatro centros con una capacidad de alrededor de 350 camas que funcionan en la República de los Niños, el Polideportivo de Los Hornos y los clubes Gimnasia y Estudiantes.