El gobernador encabezó la ceremonia de promesa a la bandera en San Jorge

El gobernador Axel Kicillof encabezó este viernes el acto de promesa de lealtad a la bandera nacional por parte de alumnos y alumnas de escuelas primarias de San Jorge, localidad de 260 habitantes ubicada a más de 50 kilómetros de la ciudad de Laprida. Fue junto a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; el intendente local, Alfredo Fisher; y la directora de la Escuela Primaria Nº2, Nidia Sisti.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Para nosotros es una enorme alegría hacer esta celebración tan importante hoy en San Jorge, un pequeño pueblo rural de Laprida, para dar visibilidad y poner en valor el esfuerzo diario de cientos de localidades y parajes del interior bonaerense”. “Estamos aquí porque esta es nuestra manera de gobernar: caminamos, escuchamos y estamos cerca de los vecinos, dando la cara y trabajando para llevar bienestar a todos los rincones de la provincia”, agregó.

“Aquí, en localidades pequeñas y lejanas de las grandes ciudades, la igualdad de oportunidades se construye con un Estado presente para mejorar los accesos, crear trabajo y poner en valor la salud y la educación pública”, expresó el Gobernador y añadió: “Por eso, a pesar de un Gobierno nacional que busca asfixiarnos, nosotros seguimos consolidando las políticas públicas para que nadie tenga que abandonar su comunidad en busca de un futuro mejor”.

Por su parte, Terigi sostuvo: “Estamos celebrando a uno de los símbolos más importantes de nuestra identidad y nos llena de orgullo poder acompañar a los chicos y chicas en este momento tan significativo: la promesa de lealtad a la bandera es también un compromiso con el país, con sus valores y con el futuro que entre todos construimos”.

El acto se realizó en la plaza San Martín del pueblo, donde toda la comunidad educativa local y las familias se reunieron para acompañar a los estudiantes que cursan el 4° grado en las escuelas primarias N°2 y N°19.

Al respecto, Fisher destacó: "Hoy es un día histórico porque es la primera vez que un Gobernador visita San Jorge: en los distritos pequeños es imprescindible una presencia fuerte del Estado para que la comunidad se desarrolle". En tanto, la directora Sisti subrayó: “Agradecemos profundamente al Gobernador por acompañar a la comunidad de San Jorge: su visita es un estímulo para seguir trabajando con dedicación y con la convicción de que la educación es una herramienta fundamental para construir futuro”.

Durante la jornada, se firmó un convenio en el marco del Programa Puentes para la adquisición de equipamiento para el Centro Universitario Municipal que contempla computadoras, impresoras, microscopio binocular, kit de iniciación robótica y pantallas interactivas, entre otros dispositivos.

“Manuel Belgrano creó nuestra bandera en un acto de rebeldía para forjar una identidad propia y defender a nuestro pueblo en circunstancias extremas”, destacó Kicillof y concluyó: “Hoy, en tiempos donde se asiste a una disputa profunda sobre nuestra soberanía, venimos a recordarle a quien esté confundido que la lealtad se la hemos prometido única y exclusivamente a una sola bandera, que es la celeste y blanca”.

Por último, Kicillof puso en funcionamiento el nuevo frigorífico municipal tras una inversión de $1.929 millones y entregó al distrito un camión con caja abierta para la gestión de residuos.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; y de Salud, Nicolás Kreplak; las subsecretarias de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular, Jackie Flores; de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Seain; el director provincial del Organismo de Control de Energía Eléctrica provincial (OCEBA), Osvaldo Barcelona; el diputado provincial Alejandro Acerbo; y la dirigente Marisol Merquel.