La semana política: entre sacudones y movimientos tras “Fernández-Fernández”

Otra vez volvieron los rumores del “Plan V” pero fueron desactivados casi automáticamente: desde el gobierno insisten con seguridad que juega Macri. Aramburu desmiente y no se baja: va por la intendencia. Lavagna va, viene, amaga… ¿qué hará? La incertidumbre de la “tercera fuerza nacional” que empuje a Eseverri.

No fue la noticia del año solo porque estamos en mayo y en política, el arte de lo posible es más corriente de lo que creemos. Pero fue un cimbronazo a un mes del cierre de listas: por ahora, la lista del “peronismo kirchnerista” tendrá a Alberto Fernández de candidato a presidente, y Cristina Fernández de candidata a vice. ¿Qué afectación tendrán estos movimientos en Olavarría? Varios. Repasemos.

La movida es inteligente, y desactiva varias acusaciones contra Cristina. La principal, quizás, era en que si CFK era reelegida “seríamos Venezuela”. De todos modos, hubo una excesiva celebración: tanta, que muchos dan por hecho que Alberto Fernández será presidente. Habría que tener más mesura con esa premisa.

El contexto, incluso, hace acordar un poco a lo que pasó en 2015, donde “Scioli es presidente caminando”, le faltó muy poco para ganar en primera vuelta, no lo hizo y perdió el balotaje. El gobierno, más allá de su gran daño coyuntural enfatizado por la economía, no arrancó la campaña. Prometen que cuando salgan a la cancha “lo harán de verdad” y el cierre de listas es la fecha de inicio. Por ahora, sutilezas.

Aunque sutilezas que se conocen en las primeras encuestas: tras quemar todas las estadísticas del sábado anterior para atrás, “Fernández – Fernández” generó un par de puntos más de intención de voto, y quedó cerca del 40% esperado para ganar en primera vuelta a nivel nacional. Macri recuperó un poco el terreno aunque sigue muy lejos. ¿Alternativa Federal? Por ahora no logra colarse, ni siquiera, en el segundo puesto. Las dudas del armado generan dudas en los votantes.

Obvio que tras conocer una jugada oculta, ahora vemos jugadas ocultas por todos lados. De todos modos, la pregunta es válida: con todos estos movimientos, ¿Macri irá por la reelección? ¿Otra vez el plan de Vidal se activa? Una cosa es cierta, las alarmas se encendieron. Tanto, que hasta se filtraron posibles reuniones tentando a Sergio Massa a integrar fórmulas que tengan como referencia a Vidal como candidata a presidenta.

Bien, desde el gobierno señalan sin dudar que Macri será el candidato. Nada, ni chistan, ni un pero: es Mauricio Macri. ¿El compañero de fórmula? Bueno…el escenario es (mucho) más abierto. Pero la cabeza del partido hoy, es la misma.

El cimbronazo de Lavagna a Alternativa Federal continúa dejando muchas dudas. Dijo que no, pero mantiene reuniones. No quiere internas, pero continúa el diálogo. ¿Cómo terminará esa historia? Sergio Massa, ¿jugará en otro espacio que no sea Alternativa Federal? ¿Será el candidato a gobernador de Alberto Fernández o…una posible María Eugenia Vidal?

En Olavarría, la prudencia y el hermetismo son las palabras clave: si bien desde el entorno continúan afirmando que Eseverri es candidato, las referencias nacionales dejan otras dudas, otras cuestiones que como mínimo, se prestan con mayor atención. La creación del partido vecinal, la campaña local, las discusiones olavarrienses serán la premisa número 1, ¿alcanzará si la elección se polariza?

Tanto desde el oficialismo como de la oposición a Eseverri, las versiones de que “no juega” son claras. Apuestas, informaciones, rumores, todo deja a Eseverri como mínimo no siendo candidato a intendente. ¿La realidad? El entorno y el espacio trabajan para que José Eseverri busque volver a la intendencia tras cuatro años. ¿Sucederá finalmente? “Hacemos todo lo posible” insistieron desde el eseverrismo.

Las dudas de Massa dejaron una pista local. En la charla sobre viviendas que organizó Federico Aguilera, hubo dos concejales massistas invitados: Marcelo Latorre estuvo presente, Eduardo Rodríguez iba pero a último momento "se le complicó" y avisó sobre la marcha. ¿Fue un mero acompañamiento dado lo interesante de la charla? ¿O un guiño para la unificación del peronismo con Massa en este gran espacio? Que la ansiedad no nos gane…porque para el 22, falta mucho.

Aunque para el 30 de mayo falta menos: ese día se realizará el Congreso Nacional del Frente Renovador, donde habrá importantes definiciones políticas, y con protagonismo local: Rodríguez será uno de los congresales en representación de Olavarría. ¿Cómo se encaran las definiciones? “El escenario está muy abierto” es la respuesta. ¿Dónde terminará el líder del FR?

Sin querer (o queriendo) Massa se ha transformado en la figurita difícil de los tres espacios. Aunque algunos no lo admitan, tanto el kirchnerismo/peronismo, como Alternativa Federal y Cambiemos lo quieren. Con una curiosidad: los tres no ven con malos ojos que sea candidato a gobernador, con distintas variables, claro está. El tigrense tendrá la palabra final.

De quizás acompañar a Federico Aguilera, a más candidato que nunca: Germán Aramburu va al frente, colgó cartelería en las calles de la ciudad y se muestra firme en la búsqueda de la intendencia. El fallo favorable a la posibilidad de sumar colectoras lo deja con buenas posibilidades de tener su lista, que busca “traccionar votos para que el peronismo vuelva a gobernar el país, la Provincia y la ciudad”. ¿Cuán beneficioso será en esa búsqueda de unidad local? ¿Ayudarán las PASO? ¿O jugar por afuera será la respuesta a la no unidad? Y la pregunta de todo este análisis: ¿lo dejarán jugar?

Galli continúa a paso firme con su campaña vinculada a la gestión, con dos datos interesantes: el primero es la comodidad y la confianza que tiene el sector en torno a mostrar los logros de gestión: “es incontrastable y muy claro todo lo que se ha hecho en 4 años” dijeron desde el Concejo Deliberante. El segundo, es que hicieron saber que más allá de empezar a mostrar la gestión “la campaña fuerte no comenzó, ahí se darán cuenta de nuestra campaña”. Con la carga de Macri (o la bendición Vidal) Galli cree que el acompañamiento de la actual gobernadora será trascendental, y en ese camino se moverán. A pesar de Macri.

¿Y la Séptima? Está claro que Olavarría buscará ser la más beneficiada en la lista de Cambiemos. Ahora ¿quién decidirá? Hoy, todos los deseos están en Ezequiel Galli. ¿Y los nombres? Falta, falta…incluso la lista local tiene sus dudas y no está completa.

En paralelo, otros dirigentes se muestran como candidatos, pero todavía no se sabe bien de qué: Marisel Cides recorre localidades junto a militantes; Martín Marcelli también señaló sus intenciones y se espera el lanzamiento. Yessica Almeida y Carlos Gil definen el destino del Frente de Izquierda en Olavarría. Todos se muestran mientras que candidatos solo hay dos: Ezequiel Galli y Federico Aguilera. Para lo demás, todavía hay que esperar poco menos de un mes. Mientras tanto, seguimos.