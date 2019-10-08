Más de 630 familias firmarán y recibirán su escritura

El próximo viernes 11 de octubre desde las 13 horas, el Municipio de Olavarría, el Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires y la Escribanía General de Gobierno, llevarán a cabo un nuevo acto de firma de escrituras sociales y entrega de títulos de propiedad.
El mismo se desarrollará en el Salón de la Sociedad de Fomento “Mariano Moreno” (Sarmiento N° 3093), con la presencia de funcionarios provinciales y autoridades municipales.
En esta oportunidad se firmarán 453 escrituras, de las cuales 28 corresponden a la Ley 10.830, en tanto que 337 al Instituto de la Vivienda y las restantes 88 al barrio Evita.
Cabe destacar, respecto al barrio Evita, que en el año 2018 se inició un proceso de regularización dominial, a través de la Ley 24.320 (prescripción adquisitiva administrativa), con el objetivo de lograr la titularidad registral a favor del Municipio.
Luego de tan solo un año, gran parte de las 125 familias que conforman el barrio Evita, firmarán su título de propiedad.
En el mismo acto se entregarán 181 títulos de propiedad, 61 corresponden a la Ley 10.830, 119 del Instituto de la Vivienda y 1 de Procrear.
Desde la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial, dependiente de la Subsecretaría de Legal y Técnica, se informó que los citados deberán concurrir a las 12:30 horas para su acreditación, para el acto de firma o entrega del título de propiedad, según corresponda.
Citación para entrega de escrituras
Los citados deberán presentar documento de identidad:
ACEVEDO,RODOLFO OSCAR // AGUERO,SONIA SUSANA Y MESSINEO,MARIANO ROBERTO // AGUILERA,ZULEMA NOEMI Y CUERVO,HECTOR EDGARDO // ALBA,SILVIA MAGDALENA Y CEPEDA,JORGE RAMON // ALVAREZ,SONIA RAQUEL Y VIVAS,MARCOS ALBERTO // ARAVENA,CARINA BEATRIZ Y QUIROGA,WALTER ERNESTO // ASOCIACION MUTUAL DE ARTE POPULAR «LOS SIKURIS» // BAHL,EDUARDO FABIÁN // BARRIOS,ALEJANDRA BEATRIZ Y KROTTER,RUBEN OMAR // BEAULOCQ,ALAN DARIO Y CANDIA,CLAUDIA NOELIA // BELAUNZARAN,MARIA TERESA // BERATZ,DARIO RAUL Y GUEBARA,SILVIA LUJAN // BERMAY,MARIA SUSANA Y SILVERO,OLEGARIO RAUL // BERTOLLI,NATALIA MANUELA // BETTIGA,RICARDO OMAR Y VAN DYK,MARIA NOEMI // BEVACQUA,MARICRUZ Y DESCH,ROBERTO SANTIAGO // BIANCHI,MARTA PATRICIA // BUYANOVSKY,LEON FEDERICO Y RUBIO,MARIA FERNANDA // CABALLERI,ROBERTO OMAR // CABALLERI,STELLA MARIS // CABRERA,SILVANA PAOLA Y MURRIE,DANIEL ALBERTO // CALVO,JULIO CESAR // CAMPOS,CLAUDIA HAYDEE // CAÑETE,LIDIA ESTHER // CASTILLO,VERONICA ELIZABETH // CASTRO,ANA MARIA // CAVALERI,JOSEFA LILIANA // CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS «SAN CAYETANO» // CHAMORRO,EVANGELINA // CHAMORRO,ROSANA FILOMENA // CITATI,JUAN PABLO // CORONEL,ALICIA ELISABET // COTOVICH,JULIETA GISELE Y REY,EMILIANO IVAN // CREVATIN,ESTEBAN ROBERTO ANGEL Y LEAL,DAIANA SOLANGE // D’AGOSTINO,GRACIELA INES Y OLGUIN,EDGARDO ROENDO // DEBERNARDI,LILIAN ELIZABET Y SEGUEL,DANIEL ALBERTO // DI LEO,GERARDO GABRIEL // DI LUCA,MARIA SOLEDAD Y GRIGERA,MARCELO OSCAR // DURAN,MARIA CRISTINA Y GONZALEZ,HECTOR AMERICO // FALACARA,VICENTE OSCAR // FERNANDES DE OLIVEIRA,DAIANA MICAELA // FERNANDEZ,MONICA CECILIA // FERRERA,MARIA SOLEDAD Y NAVARRO,FERNANDO MARIO // FERREYRA,NILDA AURORA // FRANKE,DANIEL ALFREDO // FRIAS,JAVIER ALBERTO Y LASTRA,GUILLERMINA // FRITZ,JORGE DANIEL Y GONZALEZ,MONICA NELIDA // GALLI,NESTOR FERMIN // GALOTTI,ANTONELLA – GALOTTI,GABRIELA SOLEDAD Y GALOTTI,MARIANELA // GARCÍA,JOSÉ LUIS // GARCIA,MARIA ELENA // GAVILAN,ZULMA JOSEFINA // GINTER,TOMAS SILVANO // GIORDANO CAYSSIALS,SOFIA ROMINA Y IRAZABAL,CHRISTIAN MARTIN // GODOY,GREGORIO CESAR // GONZALEZ,ADOLFO ROBERTO // GONZALEZ,RICARDO RAUL // GRANDI,MARCOS GERMAN // HILLAN,MARTA MANUELA // HOLH,SANDRA MARINA // JEREZ,CARLOS DELFINO Y RICON,ESTHER // KESSLER,MARCOS ANTONIO // KOLMAN,EDUARDO GABRIEL Y SANTELLAN,KARINA MARIBEL // LAFASI,CARMEN ESTHER Y MOLINA,ALBERTO DANIEL // LAGANO,LUIS RAMON // LALLANA,FELIX GENARO Y PONCE,JUANA BEATRIZ // LALLEE,ANDREA ALEJANDRA // LARREA VITALE,NORMA // LARROCA,LUCRECIA GABRIELA // LASTRA,CARLOS ATILIO // LASTRA,GUSTAVO ENRIQUE Y VAILATI,MATILDE JUANA // LEMPE,MARIO ARGENTINO Y PORTE,LAURA VANESA // LUNA,MARISA ISABEL // MAGUREGUI,MARIA ALEJANDRA Y SORAIZ,CRISTIAN ISMAEL // MAIZ,FABIOLA BEATRIZ // MALDONADO,MARIA ESTER // MANEIRO,NESTOR OSCAR // MANSILLA,ANDREA CELESTE // MANSILLA,BARBARA LILIANA // MENDIZABAL,MARCELA LUJAN // MIRANDA,RUBELINDA DEL TRANSITO // MOLINATE,DIEGO DAVID // MONTENEGRO,HECTOR JORGE // NAVAR,JUAN CARLOS // NAVARRO,RUBEN ABEL // ORTIZ,MARIA EUGENIA Y UTZET,LUCIANO EMMANUEL // PADIN,JORGE DANIEL Y SAN MARTIN,ROMINA VALERIA // PAIS,YAMILA SELENE // PRANDINI,MARIA VIRGINIA // PUJADAS,NAHUEL // RAGGI,VILMA ESTELA // RESTANEO CAÑONI,ELSA NATIVIDAD // REY,YOLANDA MABEL // REYES,EDUARDO JESÚS // REYES,TELMA MALVINA Y SCHWERDT,SERGIO OSCAR // RIVAROLA,ESTEBAN JAVIER // ROCHA,DANIELA ELISABET // RODRIGUEZ PAEZ,PABLO ERNESTO // RODRIGUEZ,ANDREA FABIANA Y RODRIGUEZ,PEDRO MARTIN // ROSARIO,ANIBAL RUBEN // ROSATTO,JOSE PABLO Y SERAFIN,NELIDA JOSEFINA // ROVETA,JUAN IGNACIO // RYSAVY,MARIA ELBA // SALIAS,GLADYS MABEL // SAYAGO,FERNANDA KARINA // SEBASTIANO,GUILLERMO JORGE // SEITZ,CLAUDIO MAURICIO // SEVERO,MARIA JOSE // SHMAL,ADRIANA GRACIELA // SONCINI,CARLOS ALBERTO // SOSA,ROBERTO DANIEL Y SUAREZ,JORGELINA SOLEDAD // SPRINGER,ALEJANDRO OSCAR Y TREPICHIO,NORMA BEATRIZ // TEVEZ,ALEJANDRO FABIAN // VELAZQUEZ,ANA NELIDA // VIERA,MARIA ELENA Y YUNGER,JUAN MIGUEL // VIVA,MARÍA ISABEL // VIVAS,MONICA GRACIELA // ZAPATA,ELBA ELISABET
Citación para firma de escrituras
Los citados deberán presentar documento de identidad y fotocopia, constancias de CUIL/ CUIT, en caso de estar divorciado copia del acta o sentencia de divorcio, y de presentarse en carácter de apoderado deberá acreditar el poder original:
ACUÑA, CARLOS ALBERTO Y BUCETA, PATRICIA NOEMI // AGUER, NATALIA ROMINA Y GAVAZZA, JOSE AGUSTIN // AGÜERO, KAREN ESTEFANIA Y ROJAS, ANTONIO RICARDO // AHUMADA, MABEL BEATRIZ // ALMADA, NATALIA DANIELA Y SEGOVIA, MAXIMILIANO OSCAR // ALMEIRA, ANIBAL RENE // ALONSO, MIGUEL ANGEL Y CUELLO, MARIA DEL CARMEN // AMENDOLARA, CARLOS MANUEL Y BUSTOS, DANIELA ALEJANDRA // ANSO, LILIANA BEATRIZ // AQUINO, DIANA ITATI Y PICCART, JUAN CARLOS // ARBILLAGA, MARIA LAURA // ARENA, ALBERTO Y IZARRA, LILIANA EDITH // ARENAL, LILIANA MARISA // AREYANO, CARLA FABIANA Y VICENTE, JUAN CARLOS // ARTAZA, JORGE LUIS // ASPIROZ, MIRTA INES // ATENCIO, ANDRES ALBERTO Y PEREZ, MARIA DE LOS ANGELES // AVALOS, JOSE ALBERTO // AYESTARAN, GUILLERMO JAVIER Y PRAIZ, ROSA MABEL // BAIS, FLORENCIA ETELVINA Y CAMPOS, RUBEN MARTIN // BARBIERI, MARCELO ROBERTO Y CIANCIO, MARIA ALEJANDRA // BARRIONUEVO, ANDREA ROMINA Y WAGNER, GONZALO GABRIEL // BARRIOS, MAURICIO ESTEBAN // BARZOLA, JOSE MARIA // BASUALDO, HECTOR GASTON Y SANTILLAN, NATALIA LORENA // BELATINEZ, MARÍA DEL CARMEN // BOUCIGUEZ, PAMELA YESICA Y PONCE, CRISTIAN ALEJANDRO // BRISA, CLAUDIO FABIAN Y CORTES, MARIA ALEJANDRA // BURGART, HUGO OMAR Y ROJAS, ELDA BEATRIZ // CAIRO, SILVIA INES Y RODRIGUEZ, ERNESTO // CALO, MARTIN ENRIQUE Y ZERRIZUELA, YANINA VANESA // CALO, OLGA DELIA // CAMPLONE, NESTOR HUMBERTO Y MARQUES, JULIA EDITH // CARTON, GRISELDA EDITH Y ALGAÑARAZ, MARIO RUBEN // CASTRO, ANA MARIA // CHIRINO, MARIELA BELEN Y MAIDANA, RUBEN DARIO // COBIO, PABLO ESTEBAN Y SALICIO, PAOLA DANIELA // COBIO, SEBASTIAN ALBERTO Y TREPICHIO, VERONICA MARIA FERNANDA // COLLA, CARLOS OSCAR Y TORANZA, PAMELA GISELE // CONTRERAS, EMILSE ELIZABETH // CORBALAN, SERGIO ARIEL Y FINAMORE, MARIA SILVINA // CORDILLO, FERNANDO GASTON Y BRAUN, ALEJANDRA ANDREA // CORDOBA, SERGIO GABRIEL Y TORREGIANI, GABRIELA LINA // CORONEL, CRISTIAN MARTIN Y TINTA, VALERIA BEATRIZ // CORREA, OSVALDO ENRIQUE // CREVATIN, DANIEL ALBERTO Y RUTT, LIDIA NOEMI // CROCCI, SILVINA BEATRIZ // CUELLO RAMIREZ, HECTOR MARIANO Y KRIGER, MARIA EUGENIA // CUFRE, VIRGINIA Y LETTIERI, DARIO ADRUBAL // DA SILVA, JOSE LUIS Y VECCHIO, MARIELA ALEJANDRA // D’AMICO, DIEGO HORACIO Y BUSTOS, GISELA NATALIA // DE LOS SANTOS, SERGIO ENRIQUE Y PADIN, ANDREA NOEMI // DEL RIO, EMILIO FABIAN Y LUENGO, NATALIA ROMINA // DETZEL, SERGIO GERARDO Y SILVA, KARINA ANDREA // DI CESARE, ENZO DARIO Y MICELI, ANA LAURA // DI TOMMASO, MARIO ANDRES Y LENCINA, ANA MARIA ANDREA // DIAZ, NILDA EMILCE Y RUSILLO, HORACIO ANGEL // DICHARRI, DANIEL DOMINGO // DUARTE, CRISTINA SILVIA // DUME, ALBERTO DAVID Y HERRERA, MARCELA ETELVINA // EHRK, VERONICA INES // ELBEY, JAVIER OSCAR Y ROJAS, MARIA DE LOS ANGELES // ESCOBAR CRISOSTO, MONICA ELISABET // ESNAL, ADRIAN GABRIEL // ETCHEBEHERE, PATRICIA // FARIAS, JULIO ALBERTO Y NEGRETTE, ALEJANDRA ANDREA // FERREYRA, ESTELA MABEL // FERREYRA, GABRIELA ALEJANDRA // FERRO, ABEL AMILCAR // FERRO, HUGO RICARDO Y GONZALEZ, IRMA EDITH // FIGUEROA, FELIPE FERNANDO Y QUINTEROS, ZULEMA ESTHER // FIGUEROA, GRACIELA TERESA // FILIPPIN, RICARDO DANIEL Y LIBRANDI, GRACIELA ROSA // FINAMORE, NOELIA CAROLINA Y LOUGE, SERGIO EZEQUIEL // FLORES, SANDRA LAURA // FRANK, PATRICIA MABEL Y SALAZAR, LUCAS ALBERTO // FREDES, CRISTIAN EMILIO Y NAVARRO, MARINA ANDREA // FUNES, ROBERTO JAVIER // GALAN, MARCELO ALBERTO Y GALAN, FABIAN MARIANO // GARCIA, GERARDO ESTEBAN Y ARANZAZU, MARIA AGUSTINA // GARGIULO, ANTONIO LUIS Y SABATINI, ANA MARIA // GIL, MARIA FERNANDA // GIMENEZ, EDUARDO EMILIO // GINTER, MARCOS DANIEL Y REY, DANIELA ELIZABETH // GOMEZ MENGUILLO, SANDRA VICTORIA // GOMEZ, ALFONSO JOSE Y BARRERA, VERONICA ALEJANDRA // GOMEZ, SILVINA GABRIELA Y GARCIA, CRISTIAN DAVID // GONZALEZ, EDUARDO DANIEL Y PEÑALVA, ALICIA DIANA // GONZALEZ, MAURICIO FERNANDO Y SOSA, FERNANDA ANDREA // GONZALEZ, PABLO LEONEL // GOYA, WALTER DARIO Y ARAUZ, ELINA DANIELA // GUZZETTI, SILVIA BEATRIZ E INGLISO, FABRICIO JAVIER // HACHIM, JULIO CESAR Y NIEVAS, CLAUDIA NOEMI // HAMSE, EDUARDO Y CEA, MARIA BELEN // HEFFNER, MARIA ROSA Y MENCHACA, MARCELO RAFAEL // HEINRICH, MARIA ROSA Y LULUAGA, WALTER ADEMAR // HERRERA, PATRICIA ANDREA // HUALLPA, CHRISTIAN RENÉ Y ROJAS MONTENEGRO, MARIA ALICIA // HUERTAS, FERNANDO NICOLAS Y GONZALEZ, MARIANA // IBAÑEZ, CECILIA LUCRECIA MAGDALENA // ILLESCAS, NORMA BEATRIZ Y AGUIRRE, MARCELO HORACIO // IOVENITTI, KARINA PAULA // IRASTORZA, IGNACIO RAUL Y GREEN, FLAVIA VERONICA // IRIGOYEMBORDE, DANIELA EVANGELINA // IZQUIERDO, WALTER EZEQUIEL Y RINCON, MONICA CECILIA // IZZI, ELBA ESTELA // JAUREGUI, MIRTA LILIANA Y ROSALES, ADRIANA PATRICIA // LABORDE, JUAN EZEQUIEL Y SALLAGO, ANA CARINA // LABORDE, OSCAR DARIO // LABORDE, SERGIO DANIEL Y RAMALLO, PATRICIA NOEMI // LABORDE, STELLA MARIS // LANDA, ENRIQUE SAUL Y GOROSO, PAULA VERONICA // LAZARTE, DEOLINDA ANTONIA Y PAUL, CARLOS FABIAN // LEAL, VICTOR HUGO Y MARIN, NATALIA PAOLA // LEIVA, DIEGO JOSE // LEIVA, MARIA SOLEDAD // LEÓN, MARISA ADRIANA // LLASER, JUAN CARLOS // LOPEZ, LILA LETICIA // LOPEZ, OLGA ELISABET Y PALACIOS, OSCAR ALFREDO // LOPEZ, PABLO JAVIER Y SAYAVEDRA, INES PAOLA // LORENZO, NORBERTO PABLO Y MASSON, NANCY CRISTINA // LUISSI, LILIANA ELISABET Y MAGNANI, JAVIER ALBERTO // MAIRANI, OSCAR ALBERTO Y PEREZ MEDINA, MARINA XIMENA // MANGIERI, EDUARDO ANGEL Y ALCOBA, GRACIELA MABEL // MANSILLA, SANDRA MARIELA Y LALLI, GUSTAVO JAVIER // MARIN, DANIELA SILVANA Y FILARDO, SERGIO REYNALDO // MARTI, SILVIA MARIEL // MARTOS, MARIELA LUJAN Y MARTOS, MARILINA SOLEDAD // MC DONALD, MELISA Y LASTAPE, RUBEN GABRIEL // MELENDI, NANCY LEONOR // MERLOS, SANDRA ROSANA Y PALAHY, MARCELO ADOLFO // MEZA, LUIS MATIAS JAVIER Y GALLESTEGUI, VICTORIA ROCIO // MIGUEZ HERRERA, RUBEN DARIO Y ESCOBAR, LORENA ADRIANA // MODARELLI, SERGIO JAVIER Y CAMPLONE MAGIDE, LUCIANA MAILEN // MONDINI, LIDIA MABEL Y ARATA, MARCELO JAVIER // MONTI, CESAR MARIO Y BUSTOS, MARCELO ISMAEL // MONZALVO, DANIEL ANDRES MIGUEL Y PARIS, ANDREA MARISA // MUÑOZ GONZALEZ, PAMELA ELISABETH Y PEDERSEN, CRISTIAN ANDRES // MUÑOZ, MARIELA RAQUEL Y BARRIOS, LUIS RICARDO // MUÑOZ, MONICA CRISTINA // MUSUMECI, MARTIN SEBASTIAN Y TONELLI, PAOLA VANESA // NASELLI, HECTOR DANIEL // NOVELLO, MARIO JOSE Y SAN MARTIN, CLAUDIA SUSANA // NUÑEZ, BLANCA ESTHER // OLGUIN, ANTONIO HERNAN Y SALIAS, MARIELA ESTEFANIA // OLGUIN, ROBERTO LUIS Y MENDEZ, GISELE LUCRECIA // OSTRE, EDGARDO DANIEL Y FERREIRA, VALERIA SOLEDAD // PANE, PABLO DANIEL Y LOPEZ OSORNIO, SILVINA ELIZABETH // PATRONELLI, PEDRO JAVIER Y SANCHEZ, PAULA // PELLEJERO, CELIA MABEL Y CORIA, SERGIO OSCAR // PERALTA, ESTELA MIRIAM Y VILLAMARIN, FERNANDO EZEQUIEL // PEREIRA, RICARDO ENRIQUE Y SALVADOR, ERIKA ELIZABETH // PEREYRA, MARCELA ANDREA Y SIERRA, HUGO RICARDO // PEREZ, FLAVIA ARACELI // PEREZ, NORMA BEATRIZ Y TEJEDA, OSCAR EDUARDO // PICCIONE, NORA AZUCENA // PINTOS, VANESA MONICA LUISA Y ARCE, JOSE LUIS // PORTO, MARIA SILVIA // POZO, MIGUEL ANGEL Y BASUALDO, NATALIA GUADALUPE // PUGLIESE, RICARDO FABIAN Y FERREIRA, LAURA ESTEFANIA // PUJADAS, ALBERTO ANTONIO Y IVANOFF, ESTRELLA ALICIA // QUIROGA, LORENA VALERIA Y PALAVECINO, PABLO NICOLAS // RAPPANI, GABRIELA Y AVILA ALVAREZ, NOE GERMAN // REYERO, SANDRO DANIEL Y VICENTE, MARIA DE LOS ANGELES // REYES, AMILCAR ATILIO Y LARIGNEE, BETINA LORENA // RICAU, MARIA LUJAN Y TORRES, LUIS ANGEL // RICAUD, NOEMI AURORA Y ARESI, JUAN CARLOS // RINCON, CLAUDIA ELISABETH // RINCON, CLAUDIA ELISABETH // RIVAS, PABLO MARCELO Y BENITEZ, MARIA LAURA // RODRIGUEZ, CARLOS ALBERTO E IBARRA, CAROLINA DEL CARMEN // RODRIGUEZ, MAURICIO ALFREDO // RODRIGUEZ, PAULA ANDREA // ROJAS, ALEJANDRO DAMIAN Y FIORITI, FLORENCIA // ROTONDO, ADRIANA ANTONIA // SACHER, KARINA SOLEDAD // SALIAS, FELICITAS EDITH // SALIAS, SANDRA ELIZABETH // SALINARDI, VANINA VALERIA Y ENRIQUE, DIEGO HUGO // SANDOVAL, SILVIA INES Y SABIO, JUAN RAMON // SANTIAGO, MARTIN DANIEL Y JUEZ, EMILIANA MABEL // SANTILLAN, EDUARDO HORACIO // SBARDOLINO, GIULIANA // SCHAMBERGER, NADIA, GOMEZ, ROBERTO JOSE Y SCHAMBERGER, CARLOS ROBERTO // SCHEFTSIK, JUAN ANGEL // SCHMITZ, JAVIER ROBERTO Y FRIAS, ERICA ELIZABETH // SEQUEIRA, GABRIEL FERNANDO Y ALEJANDRO, MARIA SILVANA // SHEDDEN, DANIELA FERNANDA // SILVA, MARCELO FABIAN Y GALVAN, LAURA ANDREA // SILVESTRO, ROSA MABEL Y GONZALEZ, JOSE EDGARDO // SPRINGER, JUAN JOSE Y ROJAS, MARIELA ALEJANDRA // STEINBACH, MARTA BEATRIZ Y CORIA, GABRIEL ALBERTO // SUAREZ, ANDREA ROSANA // SUAREZ, MARIA ESTER Y FISCHER, JUAN MANUEL // SUHURT, MARINA EDERLINDA // TABERNER, CARLOS ENRIQUE Y MATTAINI, ADELINA IRENE // TARANTOLA, GUSTAVO ALEJANDRO Y BANEGA ROMERO, CINTHYA DAIANA // TAVERNA, MARIA ELENA // TEGANO, MAURICIO JOSE Y BATTIGELLI, YANINA GISELLE // TEVES, DANIEL ALBERTO Y GONZALEZ, BEATRIZ HAYDEE // TISEIRA, VALERIA SOLEDAD Y STEINBACH, GUIDO EMANUEL // TORRES, LUCIANA ALEJANDRA Y PORCEL, NESTOR OSCAR // TORRES, MAURICIO DANIEL Y PALAHY, LORENA LUJAN // TRONCOSO, GERARDO OSCAR y GARCIA, DELIA MARIA // VALDI, EDUARDO JOSE // VALENTE, JORGE MARCELO Y TELECHEA, PATRICIA ALEJANDRA // VALETUTTO, HECTOR OSCAR // VALLEJO, MIGUEL ANGEL Y FERNANDEZ, JAQUELINA MARICEL // VAZQUEZ, MARIO ALBERTO // VELAZCO, HECTOR DANIEL Y SALVATTO, BLANCA AZUCENA // VICENTE, SILVIA BEATRIZ // VIDAL, GRACIELA EDITH // VIDOVI, CRISTIAN ALEJANDRO Y SANCHEZ, CELIA CAROLINA // VIERA, ARACELI ELIZABETH Y PEREZ, CARLOS LUJAN // VILLALBA, MARIA ANGELICA Y SUCCO, FRANCISCO JOSE // VISCAINO, MARIANA NOEMI Y RAMIREZ, JOSE LUIS // VIVAS, CLAUDIA MARCELA Y PAULO, EVELYN // VIVAS, GISELA SOLEDAD Y CASTRO, HUGO ROBERTO // VIVAS, MONICA GRACIELA // WALTER, MARIA INES Y DUARTE, ROBERTO CESAR // WEIMANN, MARIANO ROMAN // WEIMANN, NOEMI HAYDEE Y VALLADES, JOSE ALBERTO // WILWERTH, LILIAN Y MARTEL, BRAIAN ANDRES // YANZECOVICH, JUAN PABLO Y MASSON, CECILIA ELIZABET // YEDRO, NESTOR FABIAN // YUNGBLUT, MARIA LAURA // ZARATE, CARLOS ALBERTO Y MARTIN, LUCIA DANIELA.
Más información
Por consultas, dirigirse a la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial (Rivadavia N° 2861) o bien comunicarse telefónicamente al 440442 interno 1750.