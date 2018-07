La Escuela Nº49 anunció las adhesiones al paro

Según comunicaron, solamente los cursos 1º B, 3º C, 6º B y 6º C del turno tarde tendrán clases. Tanto el turno mañana como los demás cursos se adhieren al paro nacional convocado por CTERA.

Este lunes la Escuela Nº 49 anunció los cursos que no tendrán clases en la escuela.

Según comunicaron, el turno mañana no tendrá clases ni este lunes, ni el martes 31, mientras que en el turno tarde solamente los cursos 1º B, 3º C, 6º B y 6º C tendrán actividad.

Los docentes que no dictan clases se encuentran adheridos al paro nacional convocado por CTERA.