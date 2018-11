Federico Aguilera: “el adversario a vencer en Olavarría es Ezequiel Galli”

Alexis Grierson

En la semana del Concejo Deliberante, pasan cosas. Concejales que se reúnen, vecinos que se acercan, organización de expedientes, un día habitual. En la vorágine de ese día, Infoeme dialogó a solas con el joven concejal de Unidad Ciudadana, Federico Aguilera.

Segundo en la lista de las Legislativas 2017, el espacio se plantea como “el principal espacio opositor al gobierno de Galli”. Y lo desarrolla en la nota. Pero además, piensa un proyecto de ciudad. No solo, claro. Y hoy por hoy, con un objetivo claro: la unidad del peronismo. ¿Logrará lo que parece utópico?

-Hace casi un mes fue el acto del Día de la Lealtad, donde presentó un proyecto de ciudad, con puntos que no les conforman de la gestión de Ezequiel Galli, ¿Cuál es la intención y cómo fue ese trabajo en el espacio para diseñar estas alternativas?

-Como opositores no coincidimos en muchas cuestiones de fondo al proyecto político que lleva adelante el gobierno municipal, provincial y nacional. Ese rol que asumimos de crítica y contralor de muchísimas acciones de gobierno que llevan adelante, entendemos que tenemos la responsabilidad de crear, proyectar y generar propuestas de gestión para Olavarría. Por eso es que fuimos el primer y uno de los pocos espacios políticos que en el peor momento de crisis económica, social y política que tuvo el gobierno nacional y local propusimos un paquete de medidas anticrisis para ponerlas a disposición del intendente municipal. Pero al mismo tiempo, estamos trabajando en conjunto con un equipo de trabajo de profesionales, compañeros, teniendo reuniones con intendentes de otros distritos, para elaborar un proyecto político de ciudad de cara a 2019.

-Falta para las elecciones, pero ¿cómo es el trabajo para llegar a la unidad? Hay muchos dirigentes peronistas que quieren participar, que buscan protagonismo…

-Entendiendo al peronismo como un movimiento y un espacio plural, amplio, integrado por diferentes sectores, dirigentes, y referentes, tenemos que entender que hay un punto de unidad que es el que nos conjuga a todos: estamos en las antípodas de las políticas económicas y sociales que lleva adelante Cambiemos. Y entendemos que el adversario político es Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, y el adversario a vencer en Olavarría es Ezequiel Galli. Todos los que coinciden con este punto de partida tenemos que trabajar fuertemente para recuperar el rumbo del país con la recuperación del trabajo, con la defensa de la industria nacional, un modelo de gestión con intervención del Estado. Los que entendamos que el peronismo es la herramienta para devolverle la felicidad al pueblo, es el eje unificador para trabajar en conjunto. Luego siempre hay matices, discusiones, pero de coyuntura.

-En otras palabras, los une el espanto…

-Ninguno puede poner en cuestionamiento que las políticas que impulsó Cambiemos trajo consecuencias negativas para el pueblo argentino. La recesión económica, impacto de la devaluación, inflación, el aumento de tarifas, aumento de precios, pérdida de consumo, pérdida de empleo. En ese diagnóstico coincidimos todos. Desde ese punto de partida decimos claramente que los matices o diferencias que haya que salvar en ese momento se harán en función del objetivo principal: recuperar las riendas del Estado para gestionar y brindar herramientas al pueblo.

-¿Cómo cree que el tratamiento a las declaraciones de emergencias en la ciudad? Estuvo la tarifaria, alimentaria, en las pymes…incluso la respuesta fue que es “demasiado” declarar la Emergencia.

-El actual gobierno tienen una impronta de estar abocados al tema comunicacional. Cuando se dieron los debates en torno a la declaración de Emergencias le preocupó más la cuestión semántica o cómo puede llegar a sonar en la gente el término “emergencia” que cómo había que resolverlo. Desde el HCD tuvimos la intención de declarar la Emergencia Tarifaria, una herramienta para mitigar el bolsillo de los trabajadores. La Emergencia Sanitaria era porque el sistema de Salud público en Olavarría era crítico: falta de insumos, de cobertura de guardias. Quisimos brindar una herramienta para ayudar al intendente. Con la Emergencia Pyme queríamos ayudar al sector quizás más castigado de estas políticas de ajuste. Lamentablemente el intendente está más preocupados por la cuestión comunicacional que resolver las cuestiones de fondo.

-¿Cómo ve el Concejo? Cambiemos con un solo voto llegan a la mayoría y Unidad Ciudadana tiene tan solo 3 votos, la necesidad del diálogo es importante… ¿cuán trabajoso es trabajar en ese contexto?

-Es complejo lograr los consensos necesarios para avanzar con algunas propuestas. Lamentablemente, al igual que pasa en el Congreso y en la Legislatura bonaerense, el oficialismo tiene su rueda de auxilio que son los legisladores que los ayudan a llevar adelante muchísimas de sus medidas y proyectos que presentan en los ámbitos que son en contra del pueblo. Lo que nos debe preocupar es mantener nuestra postura, nuestra coherencia, y nuestras convicciones más allá de las alianzas que se tejan alrededor nuestro. Hemos mantenido una postura coherente de defender los intereses del bolsillo de los sectores más vulnerables. Por eso nunca avalamos aumentos desmedidos de tasas, ni tarifas de transporte público, ni servicio de agua y obras sanitarias. No vamos a ir en contra de los intereses de quienes nos votaron. No solamente nos une el espanto, nos unen las convicciones y nuestras banderas históricas del peronismo.

-Pensaba en los límites de la unidad dentro del peronismo, ¿cuáles cree que son? Pienso en el massismo, por ejemplo. Además, es el presidente de PJ…

-Cristina nos viene demostrando que hay una clara intención de la mayor amplitud posible. Es una frase trillada y reiterada la de que “el límite es Cambiemos”. Lamentablemente sucede que el límite lo ponen otros, y el límite es aquellos sectores que eligen acordar con Cambiemos a cambio de cuestiones particulares en vez de defender en los ámbitos que le toca los intereses de las mayorías. No es casualidad que se endeude el país gracias al Congreso. Mismo caso en la Provincia. El límite que tenemos es, dejando la puerta abierta para todos aquellos que se quieran sumar a este gran frente patriótico, aquellos que no quieren defender los intereses del pueblo.

-¿Por dónde cree que puede llegar la campaña? Se habla mucho de corrupción, economía, lo social…

-Somos un espacio político que viene trabajando en el diagnóstico de las problemáticas de la ciudad, y también en presentar soluciones. Trabajamos en el paquete de medidas para apalear la crisis social. Propusimos la creación del programa “Precios Cuidados local” para reactivar el consumo en almacenes de barrio y generar ahorro en la gente; la reducción de salarios de intendente y concejales para crear un fondo social de ayuda; el aumento de un punto del Impuesto a la Piedra para destinarlo a obra pública. Queremos que se cree una hormigonera municipal, por ejemplo. Olavarría es uno de los principales productores de cemento de Latinoamérica y no cuenta con una gran cantidad de superficie poblacional con asfalto. Con la creación de una hormigonera, con el mismo valor que hoy realiza 100 metros de cordón cuneta el gobierno de Olavarría, se pueden generar una cuadra de asfalto. Permitiría reducir en un 300% los gastos del Municipio y avanzar con un plan para cubrir el 100% del Partido. Podemos generar recursos para los olavarrienses y mejorar la calidad de vida de los vecinos. Aumentar los tributos al Bingo, a los grandes hipermercados, a los Bancos. No puede ser, por ejemplo, que el principal productor ganadero de la Provincia no tenga un Matadero Municipal.

-¿Entiende la postura del intendente Galli con respecto al Impuesto a la Piedra? Hubo un momento en el que señaló que estaban dadas las condiciones para subir un punto el Impuesto, no tuvo éxito en el HCD (ustedes acompañaron), eso dejó de pasar, e incluso cree que se podría perder en caso de subirlo, ¿lo entiende, más allá de su postura de querer aumentarlo?

-Creo que la decisión o el cambio de opinión del Intendente de no avanzar con la suba de la alícuota tiene que ver con el compromiso de intereses. Es más fácil no tocar los intereses de quienes son poderosos y sí de quienes menos tienen como los trabajadores cuando le suban las tasas. Creemos que el Intendente de Olavarría, sea quien sea, para gobernar en función de los intereses de las mayorías tiene que tener la autoridad necesaria para poder enfrentarse a poderes concentrados y tomar medidas económicas para redistribuir la riqueza. El sector más rentable de la economía olavarriense son las cementeras, no puede ser que se lleven al exterior la mayor cantidad de recursos y que los pueblos de las localidades tengan deficiencias en cloacas, asfalto, salud pública.

-Independientemente de lo que suceda, ¿le gustaría encabezar un proyecto local desde Unidad Ciudadana? Hablo de gustos, no tanto de lo que finalmente resulte.

-Creo que con toda honestidad que es prematuro hablar de candidaturas en términos individuales. En materia de generar consensos, generar unidad y sobre todo con la realidad que atraviesa hoy el pueblo argentino, la función de la política tiene que ser de estar cerca de la gente, resolverle los problemas, más allá de las candidaturas. Estamos trabajando fuertemente, pensando un proyecto de ciudad alternativo, tenemos herramientas para mejorar drásticamente la ciudad de Olavarría, darle un mejor modelo a nuestros vecinos y nos estamos preparando para ser alternativa para los olavarrienses.