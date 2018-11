“El Estado no se puede desentender de esa responsabilidad”

Luego de la sesión donde se rechazó el ingreso de menores de 16 y 17 años a locales bailables en el Concejo Deliberante, el concejal Einar Iguerategui dialogó con Infoeme y tras resaltar nuevamente su postura, criticó al Ejecutivo y al Frente Renovador por su no aprobación.

Valoró, en primera instancia “el debate y el trabajo que hizo la Comisión. Encabezada por Victoria De Bellis se trabajó muy bien, escucharon a todos los sectores, se comprometieron en trabajar responsablemente y como dijimos en sesión lo que se logró fue la norma más perfecta que puede hacer un Municipio sabiendo que existe una Ley provincial”.

La idea del proyecto de ordenanza era darle al Intendente una herramienta para que pudiera trabajar en conjunto con los jóvenes, los padres, los dueños de los boliches en brindarles un lugar seguro a los jóvenes de Olavarría.

En este sentido, “lamentablemente hubo una decisión política de Cambiemos y del espacio de Liliana Schwindt a través del concejal Emilio Vitale de no dar esta posibilidad, de no otorgarle a los jóvenes que puedan tener un lugar seguro”. De hecho, “mañana van a seguir existiendo las fiestas en las quintas, mañana van a seguir los jóvenes buscando alternativas que el Estado no les da y no les brinda. La responsabilidad y el deber de seguridad siempre recaen en el Estado y hay que pensar alternativas en ese marco”.

El ejemplo que sostuvieron en sesión, en tanto, dejaron en claro que “hay muchas situaciones dónde la norma marca responsabilidades de organismos provinciales como en cuestiones de Seguridad e Infraestructura Escolar y que el Estado Municipal por decisión política hace otra cosa”.

De cara al futuro “hay que seguir trabajando en conjunto con los jóvenes, escucharlos, escuchar a los padres que tienen miedo de a dónde salen los chicos y que fueron actores importantes en este marco. Lamentablemente en algunas instancias el debate pasó por la falta respeto y las descalificaciones pero prefiero quedarme con lo positivo e instar a los jóvenes a que sigan luchando por sus derechos”.

A su vez, cargó contra el Frente Renovador y Cambiemos dado que “nos parece una incoherencia además que sectores políticos que a veces proponen la baja de la edad de imputabilidad a los 16 años no vayan a acompañar este proceso del joven en lo que es el esparcimiento y la diversión”.

Con respecto al voto de Emilio Vitale, para finalizar, “nos sorprendió porque en el trabajo en la Comisión nunca había presentado una alternativa ni una solución diferente para buscar la posibilidad de que los jóvenes puedan estar más seguros. No hay otro objetivo ni otro interés que el de darle un lugar de esparcimiento seguro a los jóvenes y tranquilidad a los padres”.