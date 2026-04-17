Olavarría dijo presente en el 1° Regional de la Asociación del Centro 

En Tres Arroyos, patinadoras de Estudiantes y Loma Negra dijeron presentes en el 1° Torneo Regional.
El Club Loma Negra estuvo representado por Morena Aller que en Tercera B fue 2° en Escuela y Pilar Gortari que fue ganó en disciplina Libre y Escuela en Tercera C, acompañadas por la profesora Agustina Wagner.
Por otro lado, Estudiantes dijo presente con una numerosa delegación de 22 deportistas y Mariana Espil como entrenadora.
Todas las deportistas sumaron una valiosa experiencia y resultados positivos en una jornada que marcó el inicio del calendario competitivo.
Los resultados de las “albinegras”:
Formativa 12, 13, 14, 15 y 16 años y más (Libre)
3°: Mora Erramouspe
4°: Martina Visotto Rodríguez
5ta 12 y 13 años (Escuela)
1°: Constanza Bajeneta
4ta 10 y 11 años (Escuela)
1°: Antonia Dumerauf
2°: Delfina Zapata
3°: Julia Saavedra
5°: Federica Cavalli
4ta 10 y 11 años (Libre)
Mención: Francisca Mujica
Mención: Antonia Dumerauf
Mención: Ámbar Rodríguez
Mención: Federica Cavalli
Mención: Delfina Zapata
3°: Julia Saavedra
4ta 12 y 13 años (Libre)
Mención: Constanza Bajeneta
3°: Amalia Saavedra
Promocional Juvenil (Escuela)
1°: Agustina Melffi
Promocional Juvenil (Libre)
2°: Agustina Melffi
3ra C
7°: Maite Rodríguez
Formativa 10 y 11 años
7°: Linda Cairo
Formativa 8 y 9 años
6°: Maite Billordo Rouger
Primera B Juvenil (Escuela)
1°: Giuliana Aquila
Tercera B Junior (Escuela)
2°: Delfina Miranda
Promocional Junior (Libre)
1°: Lucía Mata
Primera 12 y 13 años
1°: Liz Romagnoli
2°: Ailín Rubio
Fuente: prensa CAE // Loma Negra