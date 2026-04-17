Olavarría dijo presente en el 1° Regional de la Asociación del Centro 

En Tres Arroyos, patinadoras de Estudiantes y Loma Negra dijeron presentes en el 1° Torneo Regional.

El Club Loma Negra estuvo representado por Morena Aller que en Tercera B fue 2° en Escuela y Pilar Gortari que fue ganó en disciplina Libre y Escuela en Tercera C, acompañadas por la profesora Agustina Wagner.

Por otro lado, Estudiantes dijo presente con una numerosa delegación de 22 deportistas y Mariana Espil como entrenadora.

Todas las deportistas sumaron una valiosa experiencia y resultados positivos en una jornada que marcó el inicio del calendario competitivo.

Los resultados de las “albinegras”:

Formativa 12, 13, 14, 15 y 16 años y más (Libre)

3°: Mora Erramouspe

4°: Martina Visotto Rodríguez

5ta 12 y 13 años (Escuela)

1°: Constanza Bajeneta

4ta 10 y 11 años (Escuela)

1°: Antonia Dumerauf

2°: Delfina Zapata

3°: Julia Saavedra

5°: Federica Cavalli

4ta 10 y 11 años (Libre)

Mención: Francisca Mujica

Mención: Antonia Dumerauf

Mención: Ámbar Rodríguez

Mención: Federica Cavalli

Mención: Delfina Zapata

3°: Julia Saavedra

4ta 12 y 13 años (Libre)

Mención: Constanza Bajeneta

3°: Amalia Saavedra

Promocional Juvenil (Escuela)

1°: Agustina Melffi

Promocional Juvenil (Libre)

2°: Agustina Melffi

3ra C

7°: Maite Rodríguez

Formativa 10 y 11 años

7°: Linda Cairo

Formativa 8 y 9 años

6°: Maite Billordo Rouger

Primera B Juvenil (Escuela)

1°: Giuliana Aquila

Tercera B Junior (Escuela)

2°: Delfina Miranda

Promocional Junior (Libre)

1°: Lucía Mata

Primera 12 y 13 años

1°: Liz Romagnoli

2°: Ailín Rubio

Fuente: prensa CAE // Loma Negra