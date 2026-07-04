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 - 4 de Julio de 2026 | 15:00

Patín Artístico: numerosa delegación compitió en Tres Arroyos

Días atrás, patinadoras de varias entidades olavarrienses compitieron en Tres Arroyos y lograron destacadas actuaciones en una nueva fecha del Torneo Regional.

Organizado por la Asociación del Centro de Patín, se completó la 2° fecha del certamen regional que tuvo lugar en el Polideportivo Municipal con nutrida presencia olavarriense.

 

En el gimnasio municipal de Tres Arroyos se completó la cita regional que reunió a una importante cantidad de deportistas de Olavarría.

 

La delegación olavarriense estuvo compuesta por una treintena de patinadoras del Club Estudiantes, una docena de representantes de Racing y tres de Loma Negra.

 

Hubo clasificación al Campeonato Nacional para cuatro patinadoras del “Bataraz”. Giuliana Aquila, en Escuela y Libre de la categoría Primera B Juvenil; Azul Gerbaix, en Escuela de la categoría Segunda B; Lucía Mata y Ámbar Albertelli, en Libre de la categoría Promocional Junior; y Agustina Melffi, en Escuela de la categoría Promocional Juvenil.

 

Fuente: prensa CAE // RAC // Loma Negra

 

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