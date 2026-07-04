Patín Artístico: numerosa delegación compitió en Tres Arroyos

Organizado por la Asociación del Centro de Patín, se completó la 2° fecha del certamen regional que tuvo lugar en el Polideportivo Municipal con nutrida presencia olavarriense.

En el gimnasio municipal de Tres Arroyos se completó la cita regional que reunió a una importante cantidad de deportistas de Olavarría.

La delegación olavarriense estuvo compuesta por una treintena de patinadoras del Club Estudiantes, una docena de representantes de Racing y tres de Loma Negra.

Hubo clasificación al Campeonato Nacional para cuatro patinadoras del “Bataraz”. Giuliana Aquila, en Escuela y Libre de la categoría Primera B Juvenil; Azul Gerbaix, en Escuela de la categoría Segunda B; Lucía Mata y Ámbar Albertelli, en Libre de la categoría Promocional Junior; y Agustina Melffi, en Escuela de la categoría Promocional Juvenil.

Fuente: prensa CAE // RAC // Loma Negra