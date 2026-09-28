Robaron otras dos camionetas en el microcentro de la ciudad



Este fin de semana sustrajeron dos camionetas que estaban estacionadas en distintos puntos del centro de la ciudad, y la Policía investiga si se trata de un nuevo ataque de la ya conocida “Banda de las Hilux”.



Uno de los hechos se registró sobre la calle 25 de Mayo entre Dorrego y Belgrano, y el otro en la puerta de un hotel ubicado en Alsina 3045.



Las investigaciones siguen orientadas hacia una presunta banda que ha cometido delitos de este tipo en distintas ciudades de la región.



De hecho, a fines de agosto de este año se denunció el robo de otras dos unidades en Olavarría: una en Moreno al 2300 y otra en Las Heras al 4100.



En base a los datos recabados en investigaciones de la región, el modus operandi incluye el uso de computadoras y distintas tecnologías para abrir los rodados y ponerlos en marcha.



“Tardan dos minutos en llevárselas, las abren en nada. Usan inhibidores, rompen el sistema de arranque y conectan una computadora para que no corte el combustible” explicó a este medio una alta fuente sobre el accionar de los delincuentes.

