Dos triunfos y una derrota para los equipos olavarrienses

Los equipos olavarrienses tuvieron una nueva jornada de acción en el Torneo Pre Federal de Básquetbol, con un saldo de dos victorias y una derrota. Racing y Pueblo Nuevo consiguieron festejar como local, mientras que Estudiantes no pudo cerrar su visita con un triunfo y perdió en tiempo suplementario.

Racing cerró un fin de semana perfecto al derrotar este domingo a Independiente de Tandil por 77 a 69 en el Parque Olavarría. El equipo dirigido por Matías Orlando construyó su victoria a partir del segundo cuarto, luego de un comienzo parejo, y llegó a establecer una máxima de 21 puntos durante el tercer período. Si bien el conjunto tandilense reaccionó en el tramo final y logró acercarse, el Chaira cerró mejor el partido y aseguró su segundo triunfo de la doble jornada. Matías Sesto y Jeremías Sandoval, ambos con 17 puntos, fueron los máximos anotadores, mientras que Manuel Puente convirtió 25 para la visita.

Por su parte, Pueblo Nuevo consiguió su primera victoria en la competencia al superar a Unión y Progreso de Tandil por 99 a 92 en el gimnasio Juan Manolio. El conjunto conducido por Cristian Sánchez tuvo una destacada producción ofensiva y logró quedarse con un partido de alto goleo. Nicolás Lorenzo fue el máximo anotador del Albiverde con 30 puntos, acompañado por los 25 de Franco Dupin. En la visita, Franco Chir aportó 23 unidades. El equipo olavarriense había quedado libre durante la jornada del viernes.

La única derrota de la fecha para los representantes de la ciudad fue la de Estudiantes, que cayó ante Alumni de Orense por 101 a 97 en tiempo suplementario. El encuentro terminó igualado en 87 durante los cuarenta minutos reglamentarios y debió definirse en los cinco minutos adicionales. Federico Marín volvió a destacarse en la ofensiva del Bata con 32 puntos, mientras que Santiago Arese aportó 15 y Mateo Rincón sumó 14. En el local, Bautista Besmalinovich tuvo una actuación determinante y terminó con 40 unidades.

Así, la jornada dejó dos triunfos y una derrota para los equipos de Olavarría, con Racing cerrando una doble fecha ideal y Pueblo Nuevo celebrando su primera victoria en el certamen.

