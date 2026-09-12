Policiales

San Vicente: investigan un violento asalto y robo millonario a dos jubilados

El hecho fue en la madrugada de este sábado en una vivienda ubicada en Pueyrredón y Vicente López. Los dueños de la casa fueron maniatados por cuatro delincuentes encapuchados.  

Sabado, 12 de septiembre de 2026 a las 10:59

Por Redacción

 

Un matrimonio fue víctima de un violento asalto y robo en el barrio San Vicente, en una vivienda ubicada en Pueyrredón y Vicente López. 

 

Según indicaron fuentes policiales, cuatro delincuentes encapuchados  habrían ingresado por una puerta balcón mientras que los dueños dormían. 

 

Las víctimas, de más de 80 años, fueron reducidas y amenazadas con armas blancas. Durante el robo los delincuentes revisaron la vivienda y se apoderaron de un bolso con una suma de dinero en efectivo superior a los 10 millones de pesos. 

 

Luego de la huida de las cuatro personas, el matrimonio dio aviso a la policía. Desde la investigación se presume que los delincuentes conocían los movimientos de la vivienda. 

 

Interviene la causa “Privación ilegal de la libertad seguida de robo” la UFI Nº7 a cargo del Dr. Christian Urlezaga. En el lugar trabajó personal del Comando de Patrullas, Comisaría Primera, Sub DDI y Policía Científica. 

 

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