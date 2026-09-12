San Vicente: investigan un violento asalto y robo millonario a dos jubilados

Un matrimonio fue víctima de un violento asalto y robo en el barrio San Vicente, en una vivienda ubicada en Pueyrredón y Vicente López.

Según indicaron fuentes policiales, cuatro delincuentes encapuchados habrían ingresado por una puerta balcón mientras que los dueños dormían.

Las víctimas, de más de 80 años, fueron reducidas y amenazadas con armas blancas. Durante el robo los delincuentes revisaron la vivienda y se apoderaron de un bolso con una suma de dinero en efectivo superior a los 10 millones de pesos.

Luego de la huida de las cuatro personas, el matrimonio dio aviso a la policía. Desde la investigación se presume que los delincuentes conocían los movimientos de la vivienda.

Interviene la causa “Privación ilegal de la libertad seguida de robo” la UFI Nº7 a cargo del Dr. Christian Urlezaga. En el lugar trabajó personal del Comando de Patrullas, Comisaría Primera, Sub DDI y Policía Científica.